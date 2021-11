Automovilista atropella a barrendero municipal huye con rumbo desconocido

Tras el repunte en el número de homicidios que se registró en el país por tres días, el Presidente Nayib Bukele ordenó un despliegue con más personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para garantizar la protección de la población. Las acciones oportunas implementadas en el territorio nacional dieron como resultado que el viernes 12 de noviembre cerrara con cero homicidios.

“Luego del Despliegue Nacional de nuestra PNC y Fuerza Armada, El Salvador ya contabiliza 40 horas sin homicidios y sin ninguna denuncia de desaparecidos. Ha sido un operativo extenso, que ha demandado mucho esfuerzo de nuestros agentes y soldados, pero gracias a Dios, logramos contener la escalada de violencia de los días anteriores y hemos regresado a la relativa calma que habíamos logrado en este Gobierno”, expresó el jefe de Estado, Nayib Bukele.

En las últimas horas también se logró más de 300 arrestos, decomisos de armamento e incautaciones de droga. Del 1 de enero al 12 de noviembre de este año, las autoridades han logrado sacar de circulación de las calles a 1,831 homicidas.

El Presidente reiteró el avance que El Salvador ha tenido en el tema de seguridad pública con la implementación del Plan Control Territorial, una de las estrategias más efectivas, en esa área, durante su administración. Tres años atrás en el país asesinaban a 30 personas cada día, ahora el promedio ha bajado a 3.2.

“Algunos no logran dimensionar que los 3 días de violencia que tuvimos, fueron exactamente como 3 días normales hasta hace poco. ‘Días normales’ que nos tocó soportar durante más de 40 años. No sé cómo lo aguantamos. Y es que es hasta ahora, con este Gobierno, que 3 días de violencia nos parecen desbordados, cuando antes eso era diario, cotidiano y permanente. Pero no volveremos al pasado. Y trabajaremos día y noche porque eso no suceda”, aseguró el Mandatario.

El Gobierno reafirma que la seguridad de los salvadoreños es una de sus prioridades y que continuará ejecutando las acciones necesarias para garantizar que El Salvador no regrese al pasado.