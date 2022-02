VIDEO: La ciudad mexicana de Caborca vivió horas de terror por la irrupción de un convoy de sicarios que dejó dos muertos y varios secuestrados

Este jueves ha llegado a los cines de Londres un documental sobre Charles Chaplin, estrenado en el festival de cine de la capital británica BFI en octubre del año pasado. ‘The Real Charlie Chaplin’ entró en las primeras reseñas como una historia sobre el lado oscuro del ícono del cine mudo, e incluye los testimonios de sus hijos, que describen a una persona diferente al cómico que hizo reír a todo el mundo.

Así, su hijo Michael, de 75 años, revela a los espectadores que «tenía algo de miedo» de su padre: «Era tan poderoso que no se podía discutir con él, porque no podía no tener razón». «Acababa asfixiando a todos los que se acercaban demasiado a él. No podía evitarlo», agregó.

Su hermana Geraldine, de 77 años, declaró que su padre «no era Charles Chaplin». «Sabía que eran la misma persona, pero no se parecían en absoluto, excepto cuando tenía una audiencia, se convertía en Charles Chaplin, aquel otro hombre», contó.

Otra hija del actor, Jane, que ahora tiene 64 años, afirmó que su padre «era inaccesible». «Tu padre está trabajando, no lo molestes, perderá su inspiración» son las frases que Jane solía escuchar cuando era niña. «Nuestro mundo giraba alrededor del bienestar de mi padre», dijo, al contar que a Chaplin lo perseguían las dudas durante toda su vida y que su difícil pasado de extrema pobreza nunca lo dejaba tranquilo.

«Logró el sueño de su vida, pero no creo que haya superado sus dudas. ¿Es uno realmente capaz de superar de dónde viene? No creo que esto te abandone nunca», sostuvo Jane, en referencia a la traumática infancia del actor, que fue separado de su madre que estaba mentalmente inestable y tuvo que pedir limosna en las calles, experiencia que lo marcó de por vida y quedó plasmada en la película ‘The Kid’ (‘El Chico, ‘El Pibe’, ‘El Muchacho’, en los países hispanohablantes) sin dejar de recordarle que se podía perder todo en cualquier momento.

El nuevo documental también recuerda que detrás del hombre al que todos conocían como un gran actor estaba una persona descrita por sus parejas como abusiva y explotadora. De la misma manera, se hace eco de sus gustos por niñas adolescentes menores de edad con las que se atrevía a establecer relaciones sexuales y románticas.

La relación con su futura esposa Lita Grey empezó cuando ella tenía 15 años, pero se fijó en su pareja en el set de ‘El Chico’ cuando tenía solo 12 años, «atraído por esos ojos fascinantes» que la hacían ver «muy misteriosa», según recogió las palabras de Chaplin la propia Grey en su autobiografía publicada a mediados de los años 60, recordando la época cuando interpretó al «ángel coqueto» en la película.