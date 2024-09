VIDEO | Arrestan a Luisito Comunica en el transporte público de República Dominicana

Después de que en redes sociales surgieran los rumores de que la actual vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata presidencial, Kamala Harris, llevaba auriculares en el debate de este martes con el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, el medio Laptop Mag especializado en dispositivos lo desmintió.

Así, el músico Jonnie King sugirió en X que Harris llevaba supuestamente auriculares inalámbricos incrustados en pendientes Nova H1 Audio. «Por eso se la vio continuamente tomando notas con su bolígrafo durante el debate», destacó.

Algunos internautas se mostraron de acuerdo con la sugerencia del músico. «Definitivamente parecía que estaba leyendo o recitando frases en ciertas partes del debate», indicó una usuaria.

Sin embargo, Laptop Mag señaló que fotos de alta resolución de Harris, tomadas a principios de este año, la muestran llevando los mismos pendientes que se vieron durante el debate, que pueden identificarse claramente y no como un par de los auriculares Nova H1 Audio.

Según el medio, los pendientes que lució la vicepresidenta estadounidense durante el debate son unos pendientes de oro de 18 quilates con perlas, formalmente disponibles como parte de una colección de la joyería Tiffany.

Kamala Harris didn’t wear a hidden earpiece. Her earrings are a pair of Tiffany’s that she wears a lot. pic.twitter.com/lqyLJ3wcdN

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 11, 2024