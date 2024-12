Unos 18,000 sirios refugiados en Jordania regresaron tras caída de Al Asad

Hace 11 años, el mundo del automovilismo quedó en shock con la noticia del grave accidente que sufrió Michael Schumacher mientras practicaba esquí en los Alpes. En diciembre de 2013, el piloto de Fórmula 1 quedó en coma inducido y desde entonces su salud ha permanecido bajo hermetismo total.

La familia de Michael Schumacher ha mantenido reservada la información acerca de su estado actual de salud y, desde hace más de una década se mantuvo bajo secreto la imagen del corredor. Aunque, según trascendió en las últimas horas, el expiloto de Fórmula 1 hizo su primer aparición en público durante el casamiento de su hija.

Así fue la primera aparición en público de Michael Schumacher a 11 años de su accidente

La noticia fue comunicada por varios medios internacionales y, por supuesto, causó revuelo entre todos los fanáticos del automovilismo. Según los detalles que se filtraron, el reconocido piloto de Fórmula 1 estuvo presente en la boda de su hija. que se realizó en la mansión que la familia tiene en Mallorca.

Hasta el momento lo que se sabía del estado de Michael Schumacher era que vivía en una mansión, de 66 millones de dólares, ubicada en Suiza y estaba bajo cuidados constantes por parte de profesionales de la salud.

Ahora, la sorpresiva aparición del ex piloto marcó un momento muy particular para él y su familia. A pesar de que el casamiento contó con muchas medidas de seguridad, el portal británico The Mirror y el diario alemán Bunte confirmaron que Michael Schumacher fue parte de la ceremonia íntima.

Desde que sufrió el accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2013, la familia Schumacher mantuvo en estricta privacidad la información acerca de la salud del ex piloto y su imagen. Aunque esta nueva aparición en público podría ser considerada como un indicio una actitud más relajada respecto a su privacidad, especialmente por parte de la esposa del corredor.

La boca de Gina Schumacher se realizó el pasado fin de semana y fue una ceremonia íntima y lujosa. La hija del ex piloto de Ferrari se casó con su novio Ian Bethke Villa Yasmin, en Mallorca, España, en la residencia familiar adquirida en 2017 por 27 millones de euros.

Debido al gran hermetismo alrededor del estado de salud de su padre y para garantizar la privacidad, los invitados al casamiento tuvieron que guardar sus teléfonos para impedir que se tomaran fotos o filmaran videos del casamiento y, en especial, del ex piloto de Fórmula 1.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...