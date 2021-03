TRAGEDIA | Un niño migrante de 9 años muere al intentar cruzar el Río Grande

México.— El amor por los perros y gatos ha hecho que Angélica López Lares recorra las calles de su natal Hermosillo y vaya a los campos de la Costa a brindar comida y medicamento a los animales en situación de calle, enfermos o desnutridos.

Cuando era niña recorría los campos de la Costa de Hermosillo donde jugaba con sus hermanos y los perros que había en el sector, ahora el panorama es distinto se ha encargado de rescatar y cuidar a 100 perros que se encontró en las calles de esos lugares.

VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=1096629477473000

“Yo quiero mucho a los animalitos, no me gusta que los maltraten, yo salgo con comida y botiquín en mano para atenderlos, en la Costa están distribuidos en Campo Nuevo, La Ponderosa y El Pinito y cada 15 días o cada mes les llevó alimento, algunos son esterilizados o atendidos en veterinarias por enfermedades”, manifestó.

La voluntaria también tiene en su hogar a 12 perros rescatados y sale a colonias de Hermosillo a ofrecer comida a los “lomitos” de la calle, por lo que solicita ayuda para seguir realizando esta noble labor a la que ha dedicado más de 8 años.

“Quisiera poder traerme a todos pero es imposible ya no cabemos, a veces llego llorando desconsolada de ver cómo dañan a los perros y gatos, pero hago lo que puedo ellos me dan fuerza para salir porque tengo (alta) presión y diabetes, pero ellos me motivan”, dijo la joven.