Subvariante BA.2 de Ómicron es la más dominante en Estados Unidos, señalan los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la subvariante BA.2 de Ómicron es la dominante de Covid-19 en Estados Unidos. Se estima que representa más de la mitad de los casos entre las variantes del coronavirus que circulan en el país.

El lunes, los CDC anunciaron que la variante “sigilosa” de Ómicron se descubrió en casi el 55% de las muestras sometidas a secuenciación genética de la última semana, informó Independent.

Según científicos, el rápido crecimiento de casos de BA.2 se debe a sus diferentes mutaciones clave. El gen de la proteína de la espícula en su superficie contiene ocho mutaciones que no están en BA.1. Los investigadores concluyeron que esas mutaciones han hecho que BA.2. sea más transmisible, a pesar de que no necesariamente eluda la protección de los anticuerpos o cause una enfermedad más grave.

La propagación de BA.2 en Estados Unidos sigue a un ritmo similar al de los nuevos contagios en China y algunas partes de Europa en las últimas semanas. El surgimiento de la subvariante se da en un momento de relajación de las medidas de salud pública, incluyendo requisitos de mascarillas y vacunas.

El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, predijo que existía la posibilidad de un repunte de infecciones relacionadas a B.A.2.

Asimismo, Fauci declaró el 20 de marzo para This Week de ABC que “no es el momento para declarar victoria, porque este virus nos ha engañado antes y realmente debemos estar preparados para la posibilidad de que tengamos otra variante”.

Los CDC acotaron que la BA.2 representa casi tres cuartas partes de las nuevas infecciones de Covid-19 en Nueva Inglaterra.

Para enfrentar la subvariante, funcionarios de salud han enfatizado que los esquemas de vacunación actuales contra las variantes emergentes de Covid-19 brindan protección para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte.

Actualmente, el 65% de los estadounidenses, lo que serían más de 217 millones de personas, cuentan con el esquema completo de vacunación, de acuerdo con los CDC, de los cuales, casi 97 millones de personas han recibido al menos una dosis de refuerzo. Por otra parte, alrededor del 23% de los estadounidenses no ha recibido ninguna dosis.

Entretanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el martes la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna para personas mayores de 50 años.