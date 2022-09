Se tendrá que pagar vacunas y tratamientos contra COVID-19 en EE. UU.

Dos sospechosos fueron arrestados y un niño de 2 años fue encontrado a salvo después de que la minivan en la que viajaba fuera robada en Buena Park, California por la mañana de este martes.

De acuerdo a la información de la policía, el niño estaba en un Toyota Sienna que quedó en marcha frente a la Escuela Emery alrededor de las 9:30 am mientras su madre dejaba algo.

Alguien saltó a la minivan y se fue con el niño adentro. Rápidamente se emitió una Alerta Amber pidiendo al público que ayudara a buscar el vehículo y al menor.

CHILD ABDUCTION/STOLEN VEHICLE



2 year old Ian Eo was in a 2017 Toyota Sienna (CA 8BTV598) stolen at 0930 from Emery School (8600 Somerset Street, Buena Park)



There is damage to the right corner panel of the vehicle.



If you see the child or vehicle, Call 911 immediately. pic.twitter.com/V09WyD3iY8