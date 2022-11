Salvadoreño es capturado con más de $13 mil sin poder justificar en Honduras

Con una votación final de 61 a 36, el Senado aprobó el martes una legislación para codificar las protecciones para los matrimonios legales entre personas del mismo sexo e interraciales, lo que marca una victoria histórica para los demócratas por asegurar los derechos en medio de la creciente preocupación de que una mayoría conservadora en la Corte Suprema pueda arrebatárselos.

Lo anterior cobra relevancia luego de la decisión del Tribunal Supremo que abolió el “Roe contra Wade“, que desde 1973 protegía el derecho de la mujer a poder abortar, por lo que los demócratas apresuraron proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo ante alguna amenaza en su contra.

Today, we’re working to pass the Respect for Marriage Act on the Senate floor.



This is personal to me, and today I’m wearing the tie I wore at my daughter’s wedding to her wife. pic.twitter.com/8TGVHKcRyG