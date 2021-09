Matrimonio es condenado a pagar $45 mil por tirar a la basura la colección de pornografía de su hijo

El músico británico Marcus Birks, reacio a las vacunas, falleció a causa de covid-19, informan medios locales. El hombre de 40 años, que aseguraba que no se iba a contagiar porque hacía mucho ejercicio, falleció el pasado 27 de agosto en la unidad de cuidados intensivos del Royal Stoke University Hospital, en el condado de Staffordshire.

Su esposa, Lis Birks, lo describió como el hombre “más increíble, especial, cariñoso, amoroso, leal, desinteresado y orgulloso” en una desgarradora publicación de Facebook. “Todo lo que quería hacer era ayudar a tantas personas como pudiera, eso en sí mismo mostraba la pureza de corazón y alma que tenía”, escribió la mujer que está embarazada.

“El dolor que siento al escribir esto es insoportable, mi corazón ha sido arrancado, mi alma y mi mundo total y completamente destrozados. Le hice la promesa de que le diría a nuestro bebé todos los días cuánto lo ama, lo especial que es y cómo habría sido el mejor padre que un hijo podría desear”, afirmó Lis.

Marcus Birks era miembro del grupo Cappella junto con su esposa. La pareja realizó una gira con la banda, e incluso apareció en la primera temporada del programa de televisión, Bad Lads Army y ganó el premio al mejor recluta.

El músico se había mostrado escéptico respecto la vacunación contra el covid-19 y pensó que no podía enfermarse porque comía de manera saludable y hacía ejercicio cinco veces a la semana. “En cierto modo lo ignoraba y simplemente lo pospuse”, admitió a la BBC el propio Birks.

Pero después de contraer el coronavirus a principios de mes, sus síntomas empeoraron progresivamente y finalmente fue ingresado en el hospital, con dificultades para respirar.

En una entrevista desde su cama de hospital el 11 de agosto, dijo que su condición fue un shock para él mismo porque rara vez se enfermaba. Marcus también instó a otros escépticos a ser vacunados.

“Si no has estado enfermo, no crees que te vas a enfermar, así que escuchas las cosas [antivacunas]”, explicó al medio. “Cuando sientes que no puedes respirar lo suficiente, es la sensación más aterradora del mundo. Era un poco ignorante al respecto y simplemente lo pospuse. Lo primero que le voy a decir a toda mi familia es que se vacunen y a todos los que vea”.