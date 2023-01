La botella de vino más antigua del mundo es segura para beber, probablemente

Historiadores contemporáneos llevan unos años debatiendo si deben abrir la botella de vino de Speyer, que se cree que tiene unos 1,700 años de antigüedad, lo que la convierte en la más antigua del mundo.

Según afirman algunos expertos, la botella (ánfora) del siglo IV, que permanece desde hace unos 100 años en el Museo Histórico del Palatinado, en Speyer (Alemania), y que se ha mantenido sellada gracias a una mancha solidificada de aceite de oliva y cera –y no con un corcho– en la parte superior, aún puede beberse.

The world’s oldest unopened bottle of wine.🍷

Dated to AD 325, the so-called Speyer wine bottle is a sealed vessel, presumed to contain liquid wine. It was found in 1867 when archaeologists discovered a Roman tomb near Speyer. The bottle has handles shaped like dolphins. #Vinalia pic.twitter.com/SRI7ZR6q8G