Imágenes fuertes | Tres ladrones mueren tras robar una camioneta y estrellarse contra un árbol

athy Odinson, un saltador base británico murió trágicamente desde una torre de 29 pisos en Tailandia, debido a una falla en su paracaídas.

El lamentable hecho ocurrió el pasado fin de semana en la popular ciudad turística tailandesa de Pattaya, donde las autoridades fueron alertadas sobre un accidente reportado en un complejo residencial, dijo a CNN el coronel de policía Nawin Sinthurat.

Odinson, de 33 años, se lanzó desde la parte alta del rascacielos en un intento de hacer contenido para sus redes sociales, en donde frecuentemente publicaba imágenes de salto base y paracaidismo.

Según se dijo, el saltador de nacionalidad británica ingresó de manera ilegal a la terraza del edificio de apartamentos, en compañía de una persona que grabó los momentos previos al salto.

Además, aseguraron que el atleta impactó contra un árbol antes de caer al suelo. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, al llegar al lugar de los hechos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

🚨NEW: British Base Jumper's Fatal Mistake: Parachute Entangled in Harness, No Chance of Deployment

Nathy Odinson, a British base jumper, tragically plunged to his death from a tower block in Thailand due to a "simple" parachute mistake. His brother, Ed Harrison, revealed that… pic.twitter.com/uyHgXGeUVe

— Unlimited L's (@unlimited_ls) January 29, 2024