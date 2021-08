Hija de pastor evangélico renuncia a su religión y ahora gana una fortuna publicando fotos y videos en OnlyFans

Durante los primeros minutos del pasado domingo 1 de agosto, la calma de los trabajadores de salud del hospital UPA Jardim Casqueiro en la ciudad brasileña de Cubatao, Sao Paulo, se vio interrumpida cuando un hombre entró cargando a una adolescente inconsciente tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, con su piel pálida y sangre en sus partes íntimas.

Según publicó el medio G1, el hombre le comunicó al personal que el nombre de la joven era Gabrielly Dickson Alves Nascimiento, que tenía 15 años, que minutos antes estaba teniendo relaciones con ella en un automóvil y que de pronto comenzó a ver cómo su cuerpo se desvanecía.

Tras determinar que la adolescente no reflejaba signos vitales, los servicios de emergencia del centro de salud iniciaron los protocolos correspondientes de reanimación, aunque no resistió. Dickson fue declarada muerta a la 1:20 a.m. Casi al mismo tiempo, las autoridades fueron notificadas del caso debido a una posible situación de abuso.

Sin embargo, A pesar de las primeras suspicacias, el centro de salud les dijo a los agentes de la Policía Militar que la joven no mostraba signos de violencia. De cualquier modo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha solicitado los peritajes pertinentes tras registrar el caso como una “muerte sospechosa”.