Hallan un antiguo esqueleto con la cabeza colocada a los pies

La desaparición y muerte de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que vivía en el estado de Nuevo León, en el norte de México, reavivó el debate social sobre los femicidios, las violencias machistas y la impunidad de los agresores en un país en el que cada día 10 mujeres son asesinadas.

Escobar desapareció el 8 de abril después de ir a una fiesta con sus amigas. Trece días después, su cuerpo fue hallado dentro de una cisterna. En ese lapso, se transformó en una de las desapariciones más mediáticas de los últimos tiempos, gracias en parte a que un chofer le tomó su última foto con vida y esta se viralizó.

El jueves por la noche, después de que Mario Escobar, padre de la víctima, identificara a su hija, las autoridades difundieron de manera extraoficial la versión de que la joven había sufrido un accidente, lo que desató la indignación de los familiares y feministas.

🟣 Así transcurre marcha feminista organizada por marea verde y que salió de la Estela de Luz, cientos de mujeres exigen justicia por Debanhi Escobar y feminicidios ocurridos en México.



En medio de la intensa presión social, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, informó el sábado que, de acuerdo con los resultados de la autopsia, Debanhi había muerto por traumatismo craneal y prometió que se seguirían todas las líneas de investigación.

Desde que se halló el cuerpo, la etiqueta #NoFueUnAccidente permanece como tendencia en redes sociales, ya que revela la desconfianza que hay en torno a las autoridades.

En este caso, los familiares reclaman una serie de inconsistencias, ya que el chofer que trasladó a Debanhi y que le tomó la foto no ha sido investigado; en el lugar en donde está la cisterna ya se habían realizado cuatro operativos de búsqueda sin ningún resultado y también se «perdieron» videos de los alrededores de una empresa de transportes en donde la joven ingresó en sus últimas horas de vida.

Estos fueron algunos de los reclamos de las marchas que hubo el fin de semana para denunciar las irregularidades no solo del caso de Debanhi, sino de las investigaciones sobre los crímenes contra mujeres en general.

Debanhi, hermana, un grito de aquí al cielo. Que no nos falte ninguna más. pic.twitter.com/sxBmqS43rA — FEMXFEM, A.C. (@femxfem1) April 24, 2022

Violencia imparable

Durante los 13 días en que no se encontró a Debanhi, su nombre se sumó al de las 24.644 mujeres que, de acuerdo con el registro oficial del Gobierno, hoy están desaparecidas o no localizadas en México. Representan la cuarta parte de los casi 100.000 desaparecidos que ya hay en todo el país.

A partir del jueves, la joven fue incluida en la lista de 1.436 mujeres desaparecidas que han sido encontradas sin vida después de operativos de búsqueda que son impulsados principalmente por los familiares con el apoyo de organizaciones feministas y de derechos humanos, más la solidaridad para la difusión en las redes sociales, ya que si el caso no trasciende a los medios, los riesgos de que no se les busque, que las autoridades no actúen o que el o los agresores queden impunes, son mayores.

Él es papá de Yolanda, quien salió a buscar trabajo y nunca volvió. Él se pregunta por qué a su caso no le han dado tanta difusión y pide que no olvidemos a su hija, que también se le busque hasta encontrarla. Hoy pidió permiso al papá de Debanhi para ayudar a cargar su ataúd😭💔 pic.twitter.com/y6wfwoOBai — Olivia (@Oliuva) April 24, 2022

La desaparición seguida de muerte de mujeres es tan cotidiana en México que el caso de Debanhi desató una confusión luego de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León revelara que, mientras buscaban a la joven de 18 años, habían hallado a otras cinco mujeres.

En varios medios tradicionales y en las redes sociales se replicó la «noticia» de que estas jóvenes habían sido encontradas sin vida, lo que era falso, pues Irlanda Ramírez, de 14 años; Ingrid Castillo (15); Brisa Porras (16), Jenifer Almaguer (15) e Irma Hernández (19) están vivas, pero todavía hoy en muchos casos se viene hablando de ellas como si estuvieran muertas, lo que es revictimizante.

Por el contrario, otras dos mujeres reportadas como desaparecidas sí fueron halladas muertas, al igual que Debanhi. El 10 de abril, encontraron el cuerpo de María Fernanda Contreras, de 27 años, y una semana después, el de María Jessica Ramírez Rubalcaba, de 29. Pero no todas logran que se las mencione con nombre y apellido.

Para paliar la crisis política que ha desatado la historia de Debanhi, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que este año se han reportado 327 desapariciones de mujeres, de las cuales «solo» falta localizar a 26.