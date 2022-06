Guatemala reporta más de 250.000 personas afectadas por lluvias

Una fiesta que se realizaba en la localidad de Charleston, Carolina del Sur termino en caos y tragedia luego de que se desatar un tiroteo.

El hecho de violencia quedó captado en video y muestra cómo abruptamente el ambiente de celebración cambió por la histeria colectiva.

El clip que se viralizó en la web muestra el momento en que las personas salen corriendo despavoridas tras escuchar la ráfaga de disparos.

De acuerdo con información policial, al menos 10 personas resultaron heridas y cuatro de ellas se encuentran en estado crítico. Tres de las víctimas eran policías.

La Policía aún no ha notificado sobre la captura de algún sospechoso y se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables.

