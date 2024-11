España envía más militares a una Valencia traumatizada por la devastación de las inundaciones

El martes había sido un día desapacible en Paiporta, pero sin lluvia. Nadie aquí imaginaba que hacia ellos se dirigía una mortífera marea de agua marrón que dejó decenas de fallecidos en esta ciudad española cercana a Valencia, arrasada ahora por el barro.

«Estamos destrozados», explicó con la voz rota Pepi Guerrero, una vecina de Paiporta. En una calle donde los vehículos siguen apilados como los dejó la corriente y en la que el barro sumerge los zapatos, esta empleada de limpieza, de 53 años, recordó cómo se salvó por poco de la riada que ahogó a decenas de vecinos de esta ciudad de unos 25,000 habitantes al sur de Valencia.

«Acababa de salir de trabajar y cuando llegamos aquí el agua ya iba por mitad de la calle. Nos dio tiempo a subir a la casa», dijo entre lágrimas.

Las vías férreas, que cuelgan ahora de uno de los puentes que atraviesan Paiporta, son una de las numerosas estructuras que arrasó el furioso caudal de agua marrón que bajaba por el barranco que atraviesa esta localidad de la huerta mediterránea, convertida en las últimas décadas en una ciudad dormitorio de la próspera Valencia.

A ambos lados del barranco, el barro arrasa las calles dibujando la ruta de destrucción que siguió el caudal.

«En media hora pasó todo», compartió con la voz temblorosa Julián Loras, un jubilado de 60 años. A él el desastre casi le agarra mientras paseaba al perro.

«Si no me llama mi hijo, a mí me pilla», explicó lamentando que no se lanzarán más alertas avisando del peligro.

Sin rastro. Las comunidades se encuentran irreconocibles debido a las inundaciones e infraestructura dañada. Foto Diario El Salvador.

Con una gran escoba en la mano, Loras trataba de apartar el barro que ha destrozado vehículos y comercios de esta calle por donde horas antes había visto pasar los coches «volando» sobre el agua.

«Ha muerto muchísima gente», afirmó bajando la mirada. «Los sótanos se han llenado todos de agua. Mucha gente se puso nerviosa, fueron a sacar el coche y los pilló allí», explicó, temiendo que aparezcan nuevas víctimas.

Paiporta es uno de los epicentros de esta tragedia que ha atravesado a la provincia de Valencia, donde ya hay al menos 158 fallecidos.

Frente al barranco, a pocos metros de la calle comercial que lleva al corazón tradicional del pueblo, Manuel Císcar y su hija trataban de abrir una vía hacia su casa. Dentro, en el garaje, están los tres coches de la familia convertidos en una pirámide de destrozos.

«Estábamos aquí abajo para poner unas trampillas, pero el agua reventó la puerta y en un segundo teníamos el agua por la cintura», detalló este jubilado de 76 años.

Toda una vida ha vivido y trabajado en Paiporta. «Hoy me he enterado de dos fallecidos más», contó.

Con palos, escobas y cubos, los vecinos buscan abrirse camino entre el fango cuando otro fuerte pitido impactó en todos los celulares.

Es un aviso de Protección Civil, como el que denuncian que sonó tarde el martes, para recordarle a la población que no debe trasladarse por carretera para dar prioridad a los equipos de emergencia. Pero muchos en Paiporta sienten que el día en el que aún podían hacer algo, aquella alarma sonó demasiado tarde. «Nadie avisó de nada», aseguró Joaquín Rigón.

El Gobierno dijo que a partir de hoy el ejército, que hasta ahora participaba en labores de rescate, comenzará a colaborar en la distribución de suministros a las zonas de Valencia donde no hay electricidad ni agua. Hay decenas de desaparecidos y se pronostica que los muertos aumentarán.

Histórico. Los residentes admiten que no se esperaban un impacto como este. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, prometió entregar fondos a los afectados.

¿POR QUÉ LAS INUNDACIONES EN VALENCIA DEJARON TANTOS FALLECIDOS?

Un Fenómeno de inusual violencia

En algunas localidades de la región de Valencia, la más afectada, cayeron en pocas horas el equivalente «a un año de precipitaciones», indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este diluvio, debido a un fenómeno del mar Mediterráneo conocido como «gota fría» -que se produce cuando una masa aislada de aire frío en elevada altitud desciende sobre otra de aire más cálido-, provocó el desbordamiento de varios ríos y la formación súbita de enormes torrentes de barro. Cuando alcanzan tal magnitud, las «gotas frías» pueden tener «un efecto muy similar» a los huracanes.

Suelos secos y artificiales

La violencia de las inundaciones también se explica por la sequedad de los suelos en las zonas afectadas, producto de años de intensas sequías en España. Esto favorece un fenómeno en el que la tierra es incapaz de absorber tanta agua.

Además, la región de Valencia se caracteriza por numerosas zonas con suelos artificiales, es decir, donde los espacios naturales han sido suplantados por el hormigón, completamente impermeable.

Hubo una urbanización descontrolada y poco adaptada a las características naturales del territorio, según el investigador del Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías, Pablo Aznar.

Zona densamente poblada

Las precipitaciones cayeron sobre zonas densamente pobladas y afectaron por ende a un gran número de personas.

El área metropolitana de Valencia, donde se produjo la gran mayoría de muertes, tiene 1.87 millones de habitantes. Es la tercera ciudad más grande de España.

Fuera de casa

Un factor agravante del desastre fue el momento del día en que se produjo.

La mayor parte de la lluvia cayó al final de la tarde del martes, en un momento en que muchos residentes se encontraban fuera de sus casas.

Muchas personas murieron en sus vehículos, sorprendidas por la crecida del agua cuando regresaban a sus casas o caminando en la calle, tras intentar trepar a árboles o postes de luz.

Falta de reactividad de las autoridades

La Aemet emitió el martes por la mañana una alerta roja para la Comunidad Valenciana, pidiendo «gran precaución» ante un peligro «extremo». Pero el servicio de Protección Civil envió un mensaje de alerta telefónica apenas pasadas las 8:00 p.m., solicitando a los vecinos resguardarse.

También pudo haber falta de precaución de algunas personas, que reconocieron haber salido a pesar de la alerta.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...