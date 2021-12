Compadre de Vicente Fernández asegura que la familia mintió sobre la fecha de muerte del cantante

La muerte de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que fue la propia familia quien dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales, ahora hay quien está poniendo en duda la fecha en la que el cantante habría partido de este mundo.

De acuerdo al comunicado publicado, el ‘Charro de Huentitán’ falleció «el día domingo 12 de diciembre a a las 6:15 a.m. en Guadalajara , tras permanecer hospitalizado cuatro meses.

Sin embargo, Gustavo Alvite, quien fuera amigo y compadre del cantante ranchero, rindió detalles que han llamado mucho la atención, pues confesó su enojo por el “sensacionalismo” con el que la familia manejó los últimos días de Vicente, presuntamente para que “impactara más”.

“Le platico esto: la noche del domingo 12 de diciembre, fecha ‘oficial’ del fallecimiento de mi amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez. Y sí, tengo muchas cosas que platicar de esa historia”, dice una parte de la publicación que compartió en su cuenta de Facebook junto con una fotografía en la que aparece con Vicente Fernández.

Además, le parece demasiado “coincidente” con el festejo de la Virgen de Guadalupe en México, de la que el ícono de la música regional era fiel creyente.

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo”, dijo Alvite.

Luego explica las razones por las que Don Chente no habría aceptado que su familia mintiera al respecto: “Hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.

Alvite también contó en su post su experiencia como amigo del patriarca de los Fernández, además, abordó el cómo evitó tantas entrevistas y lo difícil que fue enfrentarse al hecho.

“Hace dos meses aproximadamente me llamó la mujer que publicó una biografía no autorizada de Vicente Fernández para que le contara lo que yo sabía de Vicente. Así de plano, sin decirme cómo había conseguido mi celular, como si fuera una obligación. Yo sabía de ella y sus libros, todos en torno al escándalo de diversos personajes políticos y artísticos”, explicó.

“Aunque usted no lo crea, mi origen modesto, pero limpio y mi convicción por el respeto a los demás aprendido en una cabina de Radio durante 54 años, empezando por el respeto a un micrófono me obligan a guardar mis escrúpulos como lo único que me acompañará cuando deje el puerto. Por supuesto, me negué. Y se enojó”, agregó en un párrafo más el locutor.

Por si fuera poco, aprovechó para acusar a la familia Fernández de haber aislado al cantante durante años:

“Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían ‘¡ve a buscarlo!’. Nunca fui. Ya había tenido un altercado con Gerardo, su hijo, y no había necesidad de otro”, reveló.

Finalmente, Gustavo Alvite se despidió de su amigo Vicente Fernández y volvió a señalar la presunta falsedad en la que su familia manejó la situación: “Merecías partir como viviste, haciendo honor a la frase de Miguel de Unamuno: ‘Nada menos que todo un hombre’. Que Dios te tenga en su paz, querido amigo”.