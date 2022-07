Asamblea nombra a la montañista Alfa Karina Arrué como hija meritísima de El Salvador￼

El miércoles por la tarde, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, a través de su directora de federaciones miembro, Kenny Jean Marie, envió una misiva a la Fesfut en la que advierte que el comité normalizador implementando por el comité directivo de Indes debe ser retirado antes de las 12 horas de Suiza [4 de la mañana de El Salvador] para que el caso no sea traspasado al Consejo de la FIFA, quien podría determinar la suspensión de la Fesfut, que llevaría, principalmente, a un aislamiento de todas la competencias internacionales al balompié nacional.

#DeDeportes | @ybukele: «Si la intención era apoderarme del fútbol, ¿por qué no lo hice desde hace tres años? ¿Qué me lo impedía». Foto: D. Martínez/DES pic.twitter.com/cYdKhbkWZi — De Deporte (@DeDeporte_ES) July 20, 2022

Ante esa notificación de la FIFA, el presidente del Indes, Yamil Bukele, dio a conocer su postura que se basa en hacer cumplir la ley de la República.

«Yo, Yamil Bukele, funcionario público, presidente de Indes en ningún momento iré en contra de lo que la ley me manda a mí. Se lo dije a FIFA que cuando suceda algo, ellos [FIFA] no me van a venir a defender y ellos no van a tener injerencia sobre los posibles casos que me abran por incumplimiento a la ley en el país», externó el titular de Indes.

Bukele sigue firme en salir en defensa del balompié salvadoreño en la argumentación de que no hay una injerencia en los asuntos del fútbol de parte de la institución que representa.

«Insisto, lo dije antes, que si nos suspenden vamos a defendernos. Ojalá que no nos suspendan. Pero no debemos dejar que alguien nos diga que no tenemos soberanía e independencia en el país para defender nuestras leyes. Acá nunca se ha hablado que nosotros vamos a decidir lo que se va a hacer dentro de la Fesfut. Acá hemos hablado de tres puntos: auditoría de dinero, aceptar un tribunal, que existen en todos lados del mundo y, tercero, respetar un proceso democrático eleccionario, según lo que manda la Ley General de los Deportes. Como Indes, aceptamos lo que la ley dice. Seguiremos adelante», externó el titular del Indes.

#DeDeportes | @ybukele: «La FIFA no va contra los jugadores, ni contra los equipos, ni contra los árbitros. Yo considero que los juegos deben de realizarse. Mañana me reuniré con un grupo de jugadores» pic.twitter.com/TzoJVbcZMO — De Deporte (@DeDeporte_ES) July 20, 2022

Por otra parte, Bukele aseguró que a partir de este jueves se instalará la comisión normalizadora en la Fesfut, para que los empleados de la Fesfut regresen a sus labores en la entidad rectora del balompié nacional.

#DeDeportes | @ybukele: «Hay instancias arriba de la misma FIFA y nosotros ya nos estamos moviendo. Esperamos que eso no pase» pic.twitter.com/KzYPoRihfC — De Deporte (@DeDeporte_ES) July 20, 2022

