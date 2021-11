VIDEO | Diego Maradona fue enterrado sin su corazón por una indignante razón

Excéntrico, así es Mike Tyson cada vez que habla de su vida privada. En esta oportunidad, el campeón de pesos pesados más joven de la historia explicó su experiencia con el exótico y también peligroso veneno de sapo.

“Consumí el veneno de este sapo 53 veces; pero nada se acercó a la experiencia de la primera vez, esa vez que morí”, dijo Tyson en una en una conferencia en Miami. Las declaraciones fueron recogidas por The New York Times.

Este veneno es extraído del sapo Bufo Alvarius, del Desierto de Sonora. Iron Mike confesó que su primera experiencia con el psicotrópico se produjo cuando atravesaba por una crisis, en la cual tenía un sobrepeso de 45 kilos.

“Lo hice como un desafío. Estaba consumiendo drogas duras, como la cocaína; así que ¿por qué no? Es otra dimensión. Antes de probar el veneno de sapo era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima. Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar eso. El sapo despoja al ego“, comentó el púgil.

Con respecto a su experiencia alucinógena complementó: “En mis ‘viajes’ he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas; pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de vencimiento”.

Tyson, quien gana una montaña de dinero mediante la venta de cannabis, hizo énfasis en que este veneno le hizo cambiar su vida. De hecho, tiene un criadero de sapos en su casa de Sonora.

“Me ha hecho más creativo y me ayuda a concentrarme. Estoy más presente como empresario y emprendedor. Si me conociste en 1989, conocías a otra persona. Mi mente no es lo suficientemente sofisticada para comprender lo que sucedió, pero la vida ha mejorado. Todo el propósito del sapo es alcanzar su máximo potencial. Miro el mundo de otra manera. Todos somos iguales. Todo es amor”, sentenció.