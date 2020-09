VIDEO | Amedeo Carboni: “Me ‘peleé’ con Fabio Capello por Mata”

Amedeo Carboni, baluarte del carril zurdo del Valencia, es santo y seña de Mestalla. Pese a que llegó con 32 años, allí estuvo jugando hasta superados los 40, para después atreverse como director deportivo. Una voz más que autorizada para hablar sobre el actual Valencia, liderado por Peter Lim, y sobre su etapa como futbolista y directivo. De tener casi fichado a Ronaldo a ‘pelearse’ con Fabio Capello por el fichaje de Juan Mata. Amedeo se confiesa en el canal de YouTube ‘Ídolos’.

– “Me ‘peleé’ con Fabio Capello por Mata”

– “Benítez a veces es demasiado profesor y con estos grandes jugadores puede molestar y causar mal humor”

– “Teníamos el OK de Cristiano Ronaldo y Mendes para el Valencia, me preguntó hasta por Mourinho”

– Carboni, a Cassano cuando llegó al Real Madrid: “Pero vamos a ver, ¿tú te has pesado?”

– “Peter Lim ve al Valencia como su empresa. No me gusta cómo están tratando al club”

La gestión de Peter Lim en el Valencia. “Es demasiado empresarial. Los números son muy importantes, pero llega un momento en el que no puede ser que la empresa esté por encima de la pasión. Tiene que haber un equilibrio porque si no… Ellos ven al Valencia como una empresa. No está maltratando al Valencia por su forma de ver el negocio, pero claro un equipo de futbol no es una empresa al 100%. Hay una pasión detrás y miles de aficionados y tú no puedes tratar a un equipo de fútbol como una empresa. Ahí está el error. Hay que luchar con el sentimiento de la gente y eso no lo puede olvidar porque si le quitas la pasión, ya no tiene nada la empresa fútbol. No me gusta cómo trata al Valencia, pero él lo ve como una empresa y le da igual que haya miles de aficionados detrás. Si esto va contra la empresa porque no está de acuerdo, fuera. Él es así. No mira si es el capitán, si es el líder del equipo. No miran el factor humano”.

El problema de Benítez en el Real Madrid, ser demasiado profesor. “Cuando tú vas a grandes clubes, llenos de estrellas y jugadores que a lo mejor ganan más que tú, es un factor importante. No es fácil. A veces es demasiado profesor y quiere enseñar. Yo siempre se lo he dicho: “déjales. Si quieren chutar con el codo, déjales”. A veces él es muy ‘Sacchiano’, siempre pendiente de todo, y a veces en estos grandes clubes y con estos grandes jugadore, puede molestar. Lo hacía todo de buena fe, pero le gustaba enseñar y con ciertos jugadores es un error. Ellos van a su bola en estas cosas y entrar ahí a veces puede causar mal humor”.

El día que Ronaldo y Mourinho pudieron acabar en el Valencia. “Estábamos cerca de tener fichado a Cristiano Ronaldo para el Valencia. El contrato no estaba firmado, estaba la propuesta y ellos estaban de acuerdo. El Manchester United, cuando se dio cuenta que Cristiano Ronaldo se podía marchar, le hizo una propuesta, entonces… no podíamos. Pero teníamos el OK. Yo me reuní con Cristiano y Jorge Mendes. Me preguntó hasta por Mourinho, si estábamos interesados. Y dije ‘hostia el paquete completo no, nos vamos a arruinar’.

Se ‘peleó’ con Fabio Capello por Juan Mata. “Me ‘peleé’ con Capello por Mata. Me decían ‘no lo compres, por favor, que no te sirve para nada’. Y digo, vamos a ver. Acaba contrato, no os interesa, ¿por qué no lo puedo fichar? Me montaron un pollo…. Y luego el entrenador no lo quería… menos mal que llegó Koeman”.

El día que le dijo a Cassano, recién fichado por el Real Madrid, que tenía tripa. “Cassano tenía un talento tremendo, pero cuando te falla un poquito y no te das cuenta de dónde estás. Hay gente que se pierde en el hecho de ser famoso, Que le gusta salir, que le gusta que le reconozcan, no pagar … Llevaba barriga cuando llegó al Real Madrid. Fui a verlo, estuvimos desayunando y le dije: ‘pero vamos a ver, ¿tú te has pesado, has visto cómo estás? Me dijo que en dos o tres entrenamientos perdía todo”.

El liderazgo de Maradona: “Maradona era un líder en Nápoles, todo el equipo le seguía. Pero él por la mañana casi nunca se entrenaba con el equipo. Era un mal momento para él, iba a la cancha por la tarde. Pero era una cosa espectacular. Fue el primer jugador de otro planeta que pude ver en directo”.

El entrenamiento de Romario: “A Romario le daba igual todo. Él mismo contaba que ese día no se entrenaba porque había llegado esa misma mañana a su casa para dormir. Romario había comunicado que quería volverse a Brasil, pero para nosotros era siempre una referencia. Adelante, aunque no se hubiera entrenado, era tremendo, se llevaba dos o tres contrarios aunque no tocara el balón”.

Aquí el enlace de la entrevista completa.

Entrevista Cortesía: idolos.oficial@gmail.com