Thomas Muller le envió un mensaje a Robert Lewandowski y avivó el duelo entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona 

El Barcelona de Xavi Hernández y el Manchester City de Pep Guardiola se vieron las caras en el Spotify Camp Nou durante un partido benéfico contra la ELA que tuvo como protagonista al ex futbolista Juan Carlos Unzué, quien padece la enfermedad desde el 2019.

Tras los 90 minutos disputados y el empate 3-3 con goles de Julián Álvarez, Cole Palmer y Riyad Mahrez por parte del visitante, y de Aubameyang, Frenkie De Jong y Memphis Depay para los locales, ambos entrenadores compartieron una rueda de prensa mixta con el propio Unzue.

En ella, se le consultó a los DTs sobre un nombre que los atraviesa a ambos: Bernardo Silva. El jugador portugués está en boca de todos después de que se lo vinculara con ser el último fichaje estrella que pretende el equipo azulgrana antes del cierre del libro de pases. Bernardo Silva fue uno de los temas de los que se habló en la conferencia de prensa (Reuters)

“A quién no le gusta Bernardo SIlva? … y De Bruyne y Haaland. Tienen un equipazo”, aseguró Xavi y añadió: “Pero de momento no hay novedades en este sentido así que no puedo decir nada más. Es un jugador muy importante para Pep y para el City”.

Posteriormente, el técnico culé se deshizo en elogios: “Es un tipo que marca diferencias, a mí me encanta como futbolista, es talentoso, entiende el juego, no pierde balones, lo esconde, llega, lo tiene todo”.

“Tiene una capacidad de decisión extraordinaria, y de este tipo de futbolistas hay muy poquitos… pero depende del city…”, sentenció el ex entrenador del Al Saad ante la atenta mirada de todos y un silencio que se hizo eterno.

La reacción de Guardiola lo decía todo, parecía sorprendido y sin palabras ante la muestra de admiración de Xavi sobre una de sus estrellas. Afortunadamente fue el propio Unzué el que decidió cortar el pequeño momento de tensión que se generó: “Oye, lo que si es verdad es que lo que sí tuviste fue palabra, Pep, dijiste que iba a jugar Bernardo y 10 más y así fue”. Xavi y Guardiola volvieron a encontrarse en el Spotify Camp Nou (Reuters)

La conferencia de prensa continuó con otros temas más relacionados al motivo por el que se disputó ese encuentro hasta que finalmente llegó una nueva pregunta acerca del futbolista luso para Pep Guardiola.

“Yo no soy nadie para decirle a Xavi que se olvide de Bernardo. Bernardo es nuestro jugador, es importantísimo y queremos que esté. Dicho esto, como lo he dicho mil veces a mis jugadores desde que estoy en Barcelona… yo no quiero a nadie descontento ni que esté si no quiere estar”.

“Ahora si me preguntas si quiero que Bernardo se vaya… no, quiero que se quede porque, como dice Xavi, es un jugador superlativo en todo, primero como persona es muy cariñosa y buena y como jugador es suficiente, más dificultad de partido mejor juega”, añadió.

“El club lo quiere, pero si llega una oferta y el jugador se quiere ir, no sé qué podría pasar. Dicho esto, es verdad que a Bernardo también le gusta mucho Barcelona”, lanzó en tono de broma para cerrar sus declaraciones.