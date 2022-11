Posible demanda a FIFA por escándalo sexual de un futbolista argentino

Antes del juego ante México, partido clave para los argentinos, transcendió que existen decenas de personas pidiendo la deportación de un futbolista argentino. Además, la supuesta víctima del delito demandaría ante la FIFA.

«Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA», explicó la abogada Raquel Hermida, representante de la denunciante en un programa de radio argentino.

El futbolista que pidan sea deportado desde Qatar es el joven Thiago Almada, el último en entrar en la lista de convocados para la Copa.

Según señalan medios argentinos, Almada fue denunciado en 2020 por abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal. Sin embargo, hasta hoy, no ha sido condenado.

«Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias», explicó la abogada en una radio de Argentina.