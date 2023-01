Manchester City y Real Madrid destacan como los clubes que más facturan tras la pandemia, según Deloitte

Luego de haber superado la pandemia del Covid y comenzar la recuperación económica en el fútbol, el Manchester City y el Real Madrid, destacan como los equipos que más facturaron en la campaña 2021-2022 con ingresos que superan los $700 millones de dólares según un informe publicado por ‘Deloitte Football Money League’.

El conjunto inglés dirigido por el español Pep Guardiola, ha generado ingresos de $790 millones de dólares en el mencionado curso para liderar la lista de equipos que tomaron en cuenta para este estudio. Por su parte, el equipo ‘Merengue’ entrenado por el italiano Carlo Ancelotti, es segundo con ingresos $772 millones.

Manchester City keep top spot, Liverpool log the biggest jump, and Newcastle United joins the pack. ⚽



Find out more about this year’s 20 highest revenue generating clubs in world football in the latest Deloitte Football Money League: https://t.co/zYmgp7fpxF#DFML2023 pic.twitter.com/u3E0wxLn3h