Cristiano Ronaldo llevará de nuevo el 7 en el Manchester United

Finalmente sucedió. Lionel Messi dejó de ser el 10 del FC Barcelona después de más de diez años y con su marcha al PSG el dorsal había quedado vacante en el seno azulgrana. Mucho se habló sobre quién sería el heredero de esa pesada herencia. Muchos candidatos y finalmente un solo nombre: Ansu Fati.

La joven perla de la Masía tendrá la difícil tarea de portar el número que se convirtió en historia pura para la institución, a su vez, deberá estar a la altura para continuar con un legado espectacular en el que, además del argentino, pasaron nombres como Rivaldo, Ronaldinho, y Juan Román Riquelme, entre otros.

Fueron varios los que se rehusaron a llevar el número 10 tras la salida de La Pulga, entre ellos su amigo Sergio Kun Agüero después de que Gerard Piqué se la haya ofrecido. Ahora, el joven delantero de nacionalidad española se calzará la camiseta y marcará su propia historia.

“Nuestro nuevo número 10. Hecho en la Masía”, escribió la cuenta oficial del FC Barcelona junto al video en el que el joven de 18 años se presenta con la camiseta en cuestión.

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati

Al comienzo de la pretemporada el delantero culé había sido presentado con la número 17, dorsal que había quedado vacante tras la salida de Francisco Trincao al Wolves. Sin embargo, con el objetivo de que todos los números del 1 al 26 formen parte del plantel, la entidad azulgrana decidió cambiárselo.

El último partido que disputó Ansu Fati fue el 7 de noviembre del 2020, cuando el Barcelona se impuso al Betis por 5-2 y él se retiró del campo al término del primer tiempo tras ser reemplazado por Lionel Messi, en ese entonces utilizaba la 22 en su espalda.

Posteriormente, el club anunciaba a través de sus redes sociales que el joven futbolista había sufrido una “rotura del menisco interno de la rodilla izquierda”, una lesión que le demandó un extenso período de recuperación de más de diez meses y tres intervenciones quirúrgicas.

A casi un año de su último partido, ahora atraviesa la última etapa de rehabilitación. Las últimas imágenes que publicó el club en sus redes sociales mostraron al jugador entrenando con el grupo. De todos modos Koeman intentó llevar calma sobre su vuelta en la conferencia de prensa previa al último duelo en el que Barcelona se impuso al Getafe por 2-1.

“Falta bastante para que compita al máximo nivel. Ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y necesita más entrenamientos. He leído en la prensa que llegará contra el Sevilla, pero olvídense. No va a jugar. No vamos a correr ningún riesgo con él, queremos que sea importante en el futuro”, sentenció.

“Todo los chicos que llegamos a la Masia soñamos con poder jugar junto a ti, me siento afortunado por haberlo cumplido. Quería agradecerte estos dos años por tus gestos de cariño hacia mí y por todo lo que aprendí. Leo mi Familia y yo siempre estaremos eternamente agradecidos, te deseo todo lo mejor a ti y a los tuyos”, escribía Ansu Fati en sus redes sociales después de conocer la noticia de que el astro argentino no iba a continuar formando parte de la institución.

En agosto del 2019, el propio capitán y referente azulgrana compartió una foto de un sentido abrazo con la joven promesa azulgrana. Una imagen que recorrió el mundo y por la que todos comenzaron a llamarlo “su heredero”. “Gran partido de todos, 3 primeros puntos en la liga y muy feliz por ver a los chicos de la casa cumpliendo sus sueños de llegar al primer equipo y de marcar en el Camp Nou en partido oficial”.