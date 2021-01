ALARMA | Zinedine Zidane da positivo a COVID-19, confirma el Real Madrid

El Alcoyano de la Segunda división B del fútbol español (Tercera categoría) hizo historia al clasificarse a los octavos de final de la Copa del Rey venciendo nada más ni nada menos que al Real Madrid de Zinedine Zidane por 2-1.

Los dirigidos por Vicente Parras vivieron un partido de película, tras comenzar perdiendo sobre el cierre del primer tiempo, igualarlo a 10 minutos del final y darlo vuelta en la prórroga con un jugador menos en el campo ante la expulsión de Ramón López a los 115 minutos.

“Las quinielas estaban y mi sueño era llegar al final vivos”, explicó Julián Cerdá Vicente, más conocido como Juli al programa El Larguero tras el silbatazo final, al mismo tiempo que reveló un noble gesto que tuvo el cuadro merengue en la previa al en cuentro. El capitán le dedicó el triunfo al pueblo de Alcoy, quien enfrenta un duro momento, producto del coronavirus (@julicv7)

Tal como señala el protocolo de protección contra el Covid-19, los jugadores no pueden cambiar ni pedir las camisetas a sus rivales en medio del campo, y es por eso que el veterano capitán del Alcoyano contó el detalle que tuvo el Real Madrid con ellos.

“Se pusieron en contacto con nosotros para que eligiéramos camisetas y la semana pasada nuestro director deportivo vino con una lista y nos dijo que le dijéramos nuestras peticiones. Yo me pedí la de Kroos”, explicó el futbolista de 39 años, quien finalmente se vio obligado a cambiarla por la de Luka Modric.

“Yo había elegido la de Kroos, pero cuando me fui a casa y lo comenté con mi familia, mi hijo de 8 años me dijo: ‘No papá, Kroos no, Modric’. Así que tuve que llamar a mi director deportivo para cambiar la Kroos por la de Modric. El viernes nos la van a dar”, detalló. Los jugadores del Alcoyano celebran el gol de Juanan Casanova, segundo del equipo ante el Real Madrid (EFE)

Posteriormente, se refirió a la situación que se vive en Alcoy con respecto al virus y el desahogo, por un instante, que significó el triunfo para la población: “Para nosotros esto lo supone todo porque aquí estamos ahora en una situación muy complicada por el coronavirus y por unas horas los alcoyanos y alcoyanas gracias a Dios se han podido olvidar de los problemas”.

“La victoria y gesta de ayer me gustaría dedicarla a la ciudad de Alcoy, a su gente, a sus aficionados, a sus simpatizantes, pero sobre todo me gustaría dedicársela a la gente que por desgracia ya no esta entre nosotros y también a esa gente que esta luchando en primera línea de fuego contra esta maldita Pandemia que esta azotando a diestro y siniestro. No son buenos tiempos para Alcoy, solo deseo que todo esto pase cuanto antes y volver a tenerlos cerca”, escribió posteriormente en su cuenta de Instagram.

El municipio situado en la provincia de Alicante es uno de los más afectados por la pandemia con un total de 3911 casos y 144 muertes en un pueblo de 58 mil habitantes.