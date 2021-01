VIDEO | La acumulación de nieve provoca el colapso del techo de una casa

El Kalimba líder Huachicolero en Tabasco le pegaba a las mujeres que no le avisaban de movimientos policiales y Federales en la zona, levantaba a policías y los ejecutaba así como a sus propios halcones y sicarios que no lo obedecían o que en sus delirios de persecución lo habían traicionado, también cobraba cuotas, robaba vehículos, extorsionaba a la población y secuestraba, se sintió inmune y superior a todos hasta que otro capo Huachicolero se unió al CJNG y junto a ellos le dieron casería, lo acribillaron, se llevaron su cuerpo, le cortaron los brazos y los abandonaron junto a un Narcomensaje, pero del cuerpo no se supo nada hasta ahora que ya apareció en una Narcofosa.

Cardenas, Tab.- Al menos cuatro fueron los cuerpos hallados en tres fosas clandestinas que fueran localizadas en las inmediaciones del poblado C-21 del municipio de Cárdenas, el pasado fin de semana, las víctimas fueron desmembradas y arrojadas en bolsas de plásticos, donde al menos uno de los restos podrían pertenecer al ex líder criminal Andrés Vasconcelos alias el Kalimba.

El cadáver fue trasladado a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad para las diligencias correspondientes; extraoficialmente se comenta de que el cuerpo localizado corresponde a una persona de estatura alta de complexión robusta y que le faltan ambos brazos por lo que se presume que corresponde al Kalimba.

Pesé al hermetismo con el que se lleva las investigaciones, trascendió que al menos una persona se encuentra detenida y relacionada con el hallazgo de los restos humanos en una propiedad abandonada en dicha comunidad, la cual se encuentra sujeta a investigaciones por el área de Alto Impacto, así como otro individuo que podría estar colaborando con las autoridades ministeriales.

El Kalimba fue emboscado por el CJNG, lo acribillaron, robaron el cuerpo. le quitaron los brazos y los tiraron con este Narcomensaje

Fue el pasado sábado por la tarde que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al poblado C21 encontrando la primer fosa que contenía el dorso de un masculino, mientras que en bolsas de plásticos fueron halladas las extremidades faltantes, los cuales están siendo analizados para determinar si pertenecen al Kalimba, asesinado el pasado 4 de diciembre por un grupo a criminal y posteriormente mutilado.

Cabe recordar que del cuerpo del ex líder criminal, solo fueron localizados los brazos que serían arrojados en el ejido Palo Mulato, desapareciendo el resto del cadáver, deceso que fuera confirmado posteriormente por las autoridades estatales mediante análisis forenses.

El rastreo criminalístico se extendió hasta el pasado domingo por la tarde, con la exhumación de al menos tres cuerpos más en dos fosas, algunas de las víctimas también fueron desmembradas, además de presentar impactos correspondientes a proyectiles de arma de fuego, sin embargo, los restos continuaban en calidad de desconocidos en las planchas del Servicio Médico Forense.

Otra versión

Dos presuntas fosas clandestinas se encuentran siendo investigadas en el municipio de Cárdenas, en el poblado C 21 cerca del tramo carretero que conduce al C 25, cerca del panteón, en un predio asegurado desde hace al menos tres días por las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En aquel sitio se encuentran posicionados y estableciendo un perímetro elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Aunque las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han confirmado el hallazgo, fuentes policiacas señalan que dentro de dichas fosas podrían encontrarse restos humanos, ya que las investigaciones continúan.

Cabe señalar que desde hace un par de días circula en redes el presunto hallazgo de “los restos humanos de una persona del sexo masculino con las características del presunto criminal Andrés “N”, alias El Kalimba”, el cual fue asesinado el pasado 4 de diciembre de este año.