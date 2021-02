Cuánto peso debes levantar si vas a entrenar desde casa

Muchas personas se preguntan cuál es un peso o rango de peso idóneo para ejercitar en casa, pero, como indica Stulist, todo eso depende de los objetivos que nos propongamos y nuestras capacidades actuales.

A continuación, se ofrecen unos tips para que te sea más fácil determinar qué cantidad de peso podrías o deberías levantar al ejercitar en casa según tus capacidades, o según el objetivo que desees perseguir.

No hay una respuesta única

Como dice la entrenadora personal Zara Ozard, la pregunta sobre cuánto peso deberías levantar en casa no admite una respuesta completamente clara porque eso depende de los objetivos que tengas en mente, si eres nuevo en el levantamiento de peso, si tienes o no lesiones, entre otros.

Ella también indica que la diferencia de fuerza entre el tren superior y el tren inferior del cuerpo es otro factor a tomar en cuenta, dado que levantar un peso específico en una sección puede ser más difícil o más fácil en otra, lo que complica aún más el asunto.

No obstante, ella considera que un buen peso es aquel que te permite hacer todas tus rondas, dejando a tus músculos en un estado próximo a la fatiga. En este sentido, ella sugiere que desarrollemos una buena técnica en los ejercicios de levantamiento para no lesionarnos al momento de añadir más peso.

La idea es que vayas midiendo poco a poco tu capacidad para aguantar el peso durante el ejercicio. Fuente: Shutterstock

¿Cuánto peso debería levantar según mi capacidad?

Según Zara, las personas que no han levantado peso en su vida y que no cuentan con la asesoría de un entrenador personal podrían empezar con mancuernas cuyo peso oscile entre los 2 y 6 kilos. Según ella, es una manera de evitar perder confianza al inicio si no logramos levantar las mancuernas.

En cambio, una persona que ya tenga cierto tiempo en esto y que se sienta lo suficientemente fuerte, podría optar por levantar mancuernas de entre 6 y 10 kilos.

Todo por arriba de ese rango, según Zara, podría ser calificado como “pesado” en términos de entrenamiento en casa. Esta sería la categoría más idónea para las personas que ya se han ejercitado en un gimnasio.

Lo ideal es contar con mancuernas con diferentes pesos para ir probando cuáles son los pesos que te sirven mejor. Sin embargo, si solo cuentas con una o dos, de igual manera puedes hacer ejercicios que te demanden un esfuerzo físico cercano al que necesitas.

En última instancia, el levantamiento de peso es una actividad que se soporta en la paciencia y el trabajo continuo de modo que progresivamente se pueda realizar un esfuerzo físico más arduo sin riesgo para la integridad muscular.