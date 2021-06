Tinder evitará encuentros incómodos en la app con una nueva herramienta

Tinder permitirá a los usuarios bloquear a aquellos contactos de su agenda que no quieran ver en la aplicación como posibles matches. De esta manera se les ofrece a un usuario una herramienta que puede ser de utilidad para evitar toparse, virtualmente, con una antigua pareja, un compañero de trabajo, de clase o cualquier otro usuario que resultaría incómodo encontrar allí.

El 24 por ciento de los usuarios se encontraron en la aplicación con el perfil de un familiar o de un compañero de trabajo. A su vez, un 40% dijo haberse encontrado con una antigua pareja en la app, según una encuesta reciente de la plataforma.

Se trata de encuentros que muchos usuarios prefieren evitar, o al menos así lo aseguró el 78 por ciento de los encuestados, que dijeron que preferían no ver ni ser vistos por estas conexiones. Y para evitarlo, la compañía incorporó en la aplicación el “bloqueo de contactos”, como informó en su blog oficial.

La nueva herramienta se encuentra en los Ajustes, y permite, a través del número de teléfono o correo electrónico, bloquear a las personas de su listado que no quieren ver mientras navegan en la aplicación. Estos contactos, tanto si ya tienen cuenta como si deciden crearla en el futuro, dejarán de aparecer como un potencial match.

La responsable de Producto del Grupo, Confianza y Seguridad en Tinder, Bernadette Morgan, señaló que desde la app no pueden “evitar encuentros incómodos en la cafetería”, pero con el bloqueo de contactos están dando a los usuarios “un recurso adicional que brinda tranquilidad” al “crear un espacio libre de preocupaciones para que puedan generar nuevas conexiones”.

La compañía señala que esta nueva herramienta se probó inicialmente en Corea, India y Japón, y que los usuarios que la usaron bloquearon una docena de contactos de su lista.

“¿Estás seguro?”, una herramienta para evitar mensajes ofensivos

Hace unas semanas Tinder anunció una herramienta para terminar con los mensajes ofensivos y comportamientos inapropiados dentro de la app de citas. En este sentido, presentó una nueva función denominada “Are you sure?” (¿estás seguro?) que envía alertas en tiempo real a los usuarios para pensar acerca del contenido que enviarán a otra persona, antes de hacerlo.

Según explicó la app en un comunicado oficial, la función está basada en inteligencia artificial para reconocer palabras dañinas y advertir sobre el potencial resultado ofensivo que podría tener un mensaje. Así, la función invita a pensar dos veces antes de enviar un mensaje.

No es la primera función de este estilo que lanza Tinder. Existe “Does This Bother You?” (¿Esto te molesta?), que sirve para que personas que son víctimas de conductas inapropiadas dentro de la app adviertan al servicio de citas de eso.

Desde la aplicación señalaron que los primeros resultados de estas funciones demuestran que intervenir correctamente puede ser realmente significativo para cambiar el comportamiento y construir una comunidad en la que todos sientan que pueden ser ellos mismos. Esto ha contribuido a más coincidencias y conversaciones más largas durante el el año más activo de la aplicación hasta ahora.