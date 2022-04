Tesla llama a revisión más de 127.000 automóviles Model 3 en China por riesgos de seguridad

Twitter acaba de anunciar que está trabajando en un botón de edición de tuits. Aunque no se reveló cuándo llegará la función, la compañía dijo que han estado poniendo sus esfuerzos en esto desde hace un año.

Por medio de una publicación de la cuenta Twitter Commons se confirmó que próximamente llegará la esperada herramienta de edición, la cual, al señalar que desde el año pasado la están desarrollando, desechan la posibilidad de que esté relacionada con Elon Musk, CEO de Tesla.

“Ahora que todos preguntan… sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! no, no sacamos la idea de una encuesta estamos iniciando las pruebas dentro @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, dijo.

Está claro que es una de las funciones más demandas desde hace años por los usuarios. Sin embargo, Twitter, se ha resistido a implementarla por los problemas que puede causar.

Una de las justificaciones, por ejemplo, es que un mensaje podría alcanzar una gran difusión gracias a la herramienta de «retuitear» y luego modificarse para decir algo completamente diferente.