VIDEOS | Jailyen Ojeda presume sus prominentes curvas con ajustados enterizos

Jailyne Ojeda no para de consentir a sus fanáticos en estos tiempos de cuarentena, y para demostrarlo, la modelo compartió un video que está causando alto impacto en redes sociales.

Hace unas horas, la mexicana subió un breve clip en su Instagram donde aparece caminando con dos ajustados enterizos mientras levanta una pierna y menea sus prominentes curvas.

“I could kick up my leg higher than that but I didn’t want to lose my balance in the middle of the street in heels lol 😬 outfits from @divamodafashioncouture”, escribió la joven en la publicación que suma más de 148 mil corazones rojos.

I could kick up my leg higher than that but I didn’t want to lose my balance in the middle of the street in heels lol 😬 outfits from @divamodafashioncouture

Previamente, Jailyne también paralizó corazones al dejarse ver en otro video utilizando un entalladísimo vestido negro.

Yo si fuera rapera jajaja perdón por el empujón @omo.ale

