VIDEO | Rosalía une su talento a Ralphie Choo en su nuevo sencillo «Omega»

La icónica sitcom «Friends» celebra 30 años desde su estreno, marcando un hito en la historia de la televisión. Creada por David Crane y Marta Kauffman, la serie se emitió durante diez temporadas, con su último episodio lanzado hace ya 20 años.

A pesar del paso del tiempo, «Friends» sigue siendo una de las series más vistas en plataformas de streaming, lo que evidencia su duradero legado e impacto cultural en todo el mundo.

Uno de los encantos perdurables de la serie radica en su habilidad para encapsular la esencia de los años 90 mientras presenta personajes con los que la audiencia puede identificarse fácilmente.

Las travesuras irreverentes de los seis protagonistas, acompañadas de situaciones cómicas genuinas, han hecho que sus historias resuenen con varias generaciones.

Desde el estilo icónico de Rachel Green, interpretado por Jennifer Aniston, hasta los momentos entrañables de sus amigos, la serie ha dejado una huella indeleble en la moda y la cultura pop.

El lenguaje también ha sido un componente fundamental del impacto de la serie. Frases memorables como “How you doin’?” y “We were on a break!” se han convertido en parte del léxico cotidiano, reflejando su influencia en la comunicación de la época.

En la era digital, las escenas icónicas han dado lugar a un sinfín de GIFs que siguen siendo populares en las redes sociales, permitiendo que los personajes, desde Joey hasta Ross, continúen vivos en la memoria colectiva.

«Friends» también se atrevió a abordar temas de diversidad sexual, algo poco común en la televisión de los 90. A pesar de ser considerada una comedia ligera, la serie rompió moldes al introducir cuestiones de sexualidad con un enfoque humorístico, ayudando a normalizar estos temas en el discurso público.

El canal Warner ha planeado un tributo especial para conmemorar este aniversario este 22 de septiembre, que incluirá un maratón de los 30 mejores episodios de los 236 que componen la serie.

Para los aficionados que prefieren la experiencia digital, «Friends» estará disponible en formato 4K, asegurando que nuevas audiencias puedan disfrutar de esta clásica serie con calidad mejorada.

Sin embargo, este aniversario se siente agridulce, especialmente tras la trágica pérdida de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing.

Actualmente, los guiones se subastan por miles de dólares. Además, la reciente pérdida de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing, revivió la pasión por los episodios que los fans más valoran.

Su ausencia será notable en las celebraciones, mientras que sus compañeros, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, reflexionan sobre la amistad que compartieron tanto en el set como fuera de él.

Aisha Tyler, quien tuvo un papel en la serie, ha señalado la falta de diversidad, un tema que también ha sido objeto de debate a lo largo de los años.

A lo largo de tres décadas, «Friends» no solo se ha consolidado como una de las comedias más queridas de todos los tiempos, sino que también ha abierto el camino para futuras series sobre la amistad, como ‘Sex and the City’.

Con cada reencuentro y celebración, el legado de «Friends» continúa vivo, recordándonos la importancia de la amistad en todas sus formas.

