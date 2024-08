VIDEO | Luis «Potro» Caballero es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

Miley Cyrus sigue viviendo días de gloria y volviendo a estar en su mejor momento. Prueba de ellos es que en estos días ha sido reconocida como la leyenda de Disney más joven de toda la historia, según señalaron medios internacionales.

Disney reconoció a la joven estrella como una de sus leyendas durante un homenaje en el que Cyrus se mostró sumamente conmovida ante el reconocimiento. El evento se realizó este pasado domingo, junto a otras 13 figuras de la farándula en Anaheim, California.

Al momento de pasar al escenario, Cyrus fue ovacionada y se hizo énfasis en que se trata de la figura más joven en ser reconocida como leyenda de Disney, empresa donde Cyrus comenzó su carrera siendo la actriz principal de la serie juvenil «Hannah Montana».

Miley Cyrus saludó a sus fanáticos y agradeció el reconocimiento, «Estoy aquí orgullosa de haber estado en ‘Hannah Montana’. Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fanáticos», comentó durante su discurso.

Miley Cyrus becomes the youngest Disney legend in history and her acceptance speech has me bawling 😭 pic.twitter.com/SwCUB7v5Cy

— Miley Nation (@MileyNation13) August 12, 2024