Papá de Lupillo Rivera le canta a Bukele y el mandatario le agradece de manera singular

Iggy Azalea conquistó corazones durante su más reciente presentación musical durante el Exit Festival de Serbia, donde fue aclamada por sus fanáticos, debido a su talento, pero también belleza.

Subió al escenario ataviada con look total black compuesto por un catsuit de malla con detalles traslúcidos sobre el torso, escote descubierto y paneles cortados a lo largo de las piernas y el cuello.

Decidió pasar de los accesorios y mostrar su outfit sencillo, lo que llamó la atención entre los fanáticos fue el nuevo tatuaje que se hizo en un bicep en honor a su pequeño hijo Onix Orion.

La celebridad, de 32 años, lució su cabellera rubia peinada en un par de medias colas de caballo altas, con mechones rizados sobre la espalda, mientras que su rostro se mostró maquillado con labial nude, sombras oscuras, rímel negro y ligero blush bronceado.

“Estoy agradecida de seguir aquí haciendo lo que más me gusta. Gracias, mundo”, escribió bajo la publicación con más de 170 mil likes obtenidos al instante.

En el resto del carrete compartió fotografías y videos del escenario con la multitud aclamando su talento y sensualidad y bailando sus éxitos.

Durante este mes la cantante australiana se ha mantenido ocupada entre escenario y escenario.

Hace aproximadamente un año reveló que su último álbum, End of an Era, sería el último en mucho tiempo ya que se tomaría una pausa de su carrera para enfocarse en otros proyectos, en su hijo y en su vida personal.

A través de un tweet, Iggy escribió: “Me tomaré algunos años para enfocarme en otros proyectos creativos y cosas que me apasionan e inspiran, más allá de la música”.

“Estoy emocionada de que ustedes vean diferentes lados de mí en el futuro. ¡Cambiar mi energía y enfoque hacia lo que más me entusiasma es lo que es correcto para mí y espero que continúen apoyando cualquier proyecto creativo que esté haciendo aquí”, agregó.

Hace unos días, Iggy celebró su cumpleaños número 32 rodeada de sus amigos y su hijo Onix, de dos años

En su cuenta de Instagram compartió detalles de las celebraciones con pastel, velas y decoraciones de globos rosas y dorados.

Bajo un carrete de fotos dijo que no se había sentido bien por el hecho de que estaba entrando a una nueva etapa de su vida con situaciones y personas diferentes; agregó que le gustaba cumplir años porque “le encanta” ser adulta.

“Honestamente, me sentía mal esta mañana en mi cumpleaños. ¡No porque tengo 32 años, me encanta ser una mujer adulta! Pero debido a que parte de eso significa saber cuándo retirarse de situaciones que no agregan valor a su vida. Pero este año apuesto por mí más que nunca. Apuesto a que cualquier espacio que despeje, es solo para dar la bienvenida a mi mundo a cosas y personas que lo merecen”.

Agregó agradecimientos a sus millones de fans que la recordaron en su cumpleaños y las muestras de cariño que recibió.