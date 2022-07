¿Más que amistad? Aseguran que Shakira y Alejandro Sanz tendrían un romance de 15 años

La cantante Thalía este fin de semana se viralizó en casi todas las plataformas luego de haber salvado a un ratón que estaba dentro de su piscina. El momento fue captado mientras ella caminando cerca de esta área de su domicilio cuando vio al animal flotando.

La mexicana a través de su cuenta en TikTok compartió el video donde se ve que ayuda al ratón debido a que el agua no es su hábitat natural. Posteriormente, la también actriz mostró cuando puso una servilleta para que el roedor se subiera en ella para poderlo sacar de ahí.

Luego se ve que el video fue editado y ella muestra cuando ya está fuera de la piscina y empieza a correr por el césped. El video lo tituló como “El rescate del ratón”, y la publicación cuenta con más de 13 mil comentarios.

“Qué marcas son esas servilletas? Muy resistentes”, “Imagínense ser salvados por la mismísima Thalía”, “El ratón: No me lo van a creer! Me salvó Marimar“, “Yo viendo que la servilleta es más resistente que la relación que tuve”, “El ratoncito sobreviviendo: arransaaaaaaando”, “Ahora ya no me quiero bañar en tu piscina”, fueron algunas de las expresiones compartidas en su post.

La intérprete de ‘Te perdiste mi amor’ manifestó que al inicio jamás le pasó por la cabeza que se tratara de un roedor, todo lo contrario, supuso que sería una rana. Sin embargo, al estar mucho más cerca se llevó la gran sorpresa al ver el animal que había dentro de esta área de distracción que tiene en su hogar.

“Yo acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana; miren lo que es, pobrecito ¿Qué te está pasando? Ven mi amor, te estás ahogando”, se escuchar decir a la intérprete del personaje de ‘Marimar’.

Sin embargo, al momento de hacer esta acción heroica y no permitir que el roedor muriera ahogado, se le puede escuchar cuando de una manera graciosa dice que: “Ay, ay, put** me va a brincar“. A los pocos segundos agregó que: “Lo salvamos, ¿estás bien? precioso. Okey hermosura, bye. Pobrecito ser”.