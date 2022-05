Marc Anthony tiene un bastón tras el accidente que sufrió en Panamá

Nadia Ferreira, la novia de Marc Anthony, publicó una serie de fotografías en las que aparecen juntos en un avión. En las imágenes aparece un pastel que dice “Happy Birthday” y dos copas llenas y es que la modelo paraguaya está celebrando su cumpleaños número 23 este 10 de mayo.

Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención: el cantante boricua de salsa sostiene un bastón entre sus manos. Esta situación no pasó desapercibida para algunas personas que hicieron comentarios al respecto en la publicación que ya tiene más de 223,000 me gustas y más de 1,595 comentarios. Además, también felicitaron a Ferreira por este nuevo año de vida.

El miércoles 4 de mayo Marc Anthony debió suspender un concierto en Panamá debido a un accidente que sufrió en los camerinos, minutos antes de iniciar el show, y tuvo que recibir atención médica allí mismo.

Los seguidores del cantante boricua fueron informados de la situación a través de los altavoces del concierto y se les pidió que mantengan consigo los boletos, pues el concierto tendrá nueva fecha y estas entradas serán válidas.

Días después del accidente y la suspendió del show, mediante sus redes sociales el intérprete apareció y envió un mensaje a sus fanáticos.

“Hola mi gente, les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mi muchas gracias, que Dios los bendiga por desearme lo mejor voy a hacer todo lo posible para mejorarme”, expresó el boricua en una serie de videos en los que se le ve acostado sobre un cama.

El cantante aseguró que cancelar el concierto fue algo muy fuerte para él debido a que no tiene “historia ni reputación de eso”.

En los comentarios fueron cientos las personas que le enviaron palabras de aliento ante esta situación. “A todos los que se han preocupado por mí les agradezco por sus buenos deseos”, escribió al publicar la serie de videos.