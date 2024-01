Luis Miguel iluminó una romántica noche en El Salvador

El escenario en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, se convirtió en el cielo donde Luis Miguel, «El Sol de México», brilló con todo su esplendor y deleitó a los miles de salvadoreños que se dieron cita para disfrutar de sus grandes éxitos en una noche inolvidable.

Expectativas al límite

Los asistentes al concierto se dieron cita desde el final de la tarde, llenando las tribunas y los palcos del estadio Cuscatlán y preparándose con toda la expectativa al límite para esperar a su ídolo y a una de las voces más representativas de la música en español.

«Venimos desde San Salvador y estamos esperando muchas canciones. Amo a Luis Miguel y siempre he sido fan de su música y sus canciones. Esta noche será fantástica, estoy muy emocionada. He esperado mucho tiempo por esto», dijo Yesenia Orellana mientras esperaba ingresar a las instalaciones del concierto.

«Me encanta Luis Miguel. La primera canción que escuché de él fue «Ahora te puedes marchar» y desde ahí me gustaron sus canciones. Me encantan sus temas, aunque no tengo una en específico. Quiero disfrutar este concierto y recordarlo siempre», comentó Fátima Magaña, de 12 años de edad, y quién no ocultó su admiración por «El Sol de México».

La noche de El Sol

Entrada la noche en la capital salvadoreña, Luis Miguel hizo su entrada en escena, arrancando una ovación total por parte de los asistentes y abriendo la velada con una interpretación de «Será que no me amas», la cual arrancó una poderosa ovación de un público entregado a su artista.

A esta le siguieron «Amor, amor, amor» y «Suave» marcando el inicio de una noche llena del talento de El Sol.

El público agradeció cada canción coreándolas de principio a fin y dejándose enamorar por la voz de Luis Miguel y la calidad de primer nivel de su orquesta, convirtiendo al estadio Cuscatlán en un altar melódico en homenaje a El Sol de la Canción.

El repertorio se amplió con éxitos como «Culpable o no», «Te Necesito», «Hasta que me olvides», entre otros, convirtiendo la velada en una noche con lo mejor de Luis Miguel, acompañado de las miles de voces congregadas en el Coloso de Monserrat.

«Dame» y «Por debajo de la mesa» fueron poniendo el toque romántico de la noche, seguida de «No sé tú», con una atmósfera llena de amor y emociones al máximo.

Homenajes a Michael Jackson y Frank Sinatra y un Sol que calienta

La noche tuvo también un toque especial con dos canciones en dúo con Michael Jackson y Frank Sinatra gracias a la tecnología y combinando el talento de los artistas del ayer y de hoy.

Tampoco faltaron los bailes y los pasos característicos de El Sol, al ritmo de sus canciones más pegajosas y propias de las décadas de los 90 y los 2000, en su época más pop.

La velada cerró con el éxito «Cuando calienta el sol» cerrando una noche mágica y poniendo en éxtasis los corazones de los salvadoreños.

Luis Miguel es una de las voces más importantes y talentosas de la historia de la música en español. Con su actual gira, iniciada en 2023, ha vuelto a estar en las preferencias del público, uno que siempre ha sido leal al artista y que congrega a personas de varias generaciones, las cuales quedan flechadas por el talento descomunal de un artista de oro.

