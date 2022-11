La tiktoker Adriana Hasbún fue elegida por Bad Bunny para bailar en el escenario

La actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense de origen puertorriqueño Irene Cara, laureada por sus interpretaciones de las canciones principales de los filmes Fama y Flashdance, murió este sábado a los 63 años en su casa de Florida por causas aún no reveladas.

La noticia sobre el fallecimiento fue dada por su representante, Judith A. Moose a través de Twitter, donde escribió: «No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans».

La artista (cuyo nombre real era Irene Escalera) se inició en la televisión, cantando y bailando. Nació el 19 de marzo de 1959 en el Bronx y desde los tres años participó en concursos que le fueron abriendo actuaciones en shows televisivos y producciones musicales de Broadway, tanto en español como en inglés.

Su padre, Gaspar Escalera, era un saxofonista que había emigrado desde Puerto Rico a Nueva York en los años ’50. Los dos hermanos de Irene Cara también hacían música: eran un cantante de ópera y una pianista.

Su pico de popularidad llegó asumiendo el personaje de Coco Hernández en Fama, película de 1980, que le dio su primer premio Oscar por la canción homónima. Había estado nominada porel hit Fama y la hermosa balada Out Here on My Own, y fue la primera vez en la historia de los premios de la Academia que una misma película incluyó dos de sus canciones entre las cinco nominadas a mejor tema original.

Irene Cara también participó de la banda sonora de otra película emblemática de la época, Flashdance, cuyo su tema principal, Flashdance… What a Feeling, compuso junto asl famoso Giorgio Moroder y le volvió a otorgar el Óscar en 1983 a la mejor canción original, así como el Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop un año más tarde.

Luego y ya lejos de sus palmarés registró tres álbumes, la intérprete siguió participando en filmes y programas de TV, a la vez que sostenía el proyecto musical Hot Caramel, donde se desempeñaba como voz principal.

Fue la artista más joven en participar de un tributo a Duke Ellington en el estadio Madison Square Garden, junto a figuras de renombre como Stevie Wonder, Roberta Flack y Sammy Davis Jr.

Cara también actuó en películas como City Heat (Ciudad ardiente) con Clint Eastwood y Burt Reynolds, además de Certain fury con Tatum O’Neal.

En 2004 recibió el Prestige Award por su trayectoria.