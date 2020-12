Hackean a Myrka Dellanos y suben videos inapropiados a su cuenta

Myrka Dellanos, reconocida presentadora de televisión, informó que alguien ha estado subiendo fotos y videos con contenido “inapropiado” a su cuenta de Facebook, ya que, aseguró, fue víctima de la delincuencia cibernética.

Incluso, a través de sus otras redes sociales pidió auxilio a sus seguidores, debido a que no sabe qué hacer y hasta solicitó que alguien le recomiende a una persona que le pueda solucionar su «robo de identidad».

“¡Me hackearon mi cuenta de Facebook y me han bloqueado a mí! Me han robado mi cuenta para subir videos inapropiados. ¡Perdón!”, publicó Dellanos en su cuenta de Instagram.

Apenada, la comentarista se disculpó con su público y seguidores, pues afirmó que el hacker se ha encargado de subir fotografías y videos para adultos.

“Obvio no soy yo, estoy tratando de arreglar esto y no he podido, pero seguimos intentándolo. Perdonen amigos”, explicó.