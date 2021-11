FOTOS – VIDEO | Alexa Dellanos presume su voluptuosa retaguardia en ajustados leggins estampados

Alexa Dellanos sigue ganado popularidad y poco a poco se está convertido en una de las modelos más deseadas de Instagram debido a que posee unos impresionantes atributos que desatan bajas pasiones entre sus más de 4.9 millones de admiradores.

Hace unas horas, a través de la famosa red social, la hija de la periodista Mirka Dellanos, compartió unas imágenes y un video en donde se le puede ver presumiendo su figura, vestida con un top blanco que usó sin sostén, y ajustados leggins estampados que fueron el centro de atención porque hicieron resaltar su voluptuosa retaguardia.

“Too much is never enough. ❤️‍🔥”, se lee al pie de la publicación que tiene 120 mil ‘me gusta’ y toda clase de buenos comentarios.

“Hermosa mamacita 😍”, “Eres la mejor 🧡💋” y “Maravilloso trasero 🍑”, son algunos de los piropos que recibió la joven de 27 años de edad.

Por si no fuera suficiente, Alexa Dellanos también aprovechó para regalar otra instantánea en la que aparece enfundada con un enterizo café que deja muy poco a la imaginación, gracias a que la ajustada prenda remarca cada centímetro de su figura.