FOTOS | Esperanza Gómez deja expuestos todos sus encantos con un traje de baño hilo dental

Demi Lovato no se limita a consumir marihuana y alcohol después de contar que sufrió tres derrames cerebrales y un infarto por una sobredosis en el 2018.

De acuerdo con sus palabras, necesita encontrar un equilibrio que regule su forma de vida, pues tener una presión totalmente restrictiva podría orillarla a una posible recaída.

“Llamé a mi administrador de casos de recuperación, Charles Cook y dije, ‘Algo no está bien. Estoy viviendo un lado de mi vida legalizándome por completo y este otro lado siguiendo un programa que me dice que, si me equivoco, me voy a morir’”, explicó a la revista Glamour.

Sin embargo, la cantante de 28 años dijo que no quiere que otras personas en recuperación piensen que deben seguir su método, y enfatizó que beber y fumar marihuana con moderación es su enfoque y solo suyo.

“Esta solución única no funciona para todos”, explicó y luego agregó: “Lo que estoy animando a la gente a hacer es simplemente tomar decisiones por sí mismos”, dijo al medio estadounidense.

Cabe mencionar que Demi revelará más sobre las consecuencias de su sobredosis en su próximo documental de cuatro partes “Demi Lovato: Dancing Whit The Devil, que se publicara en 23 de marzo en YouTube.