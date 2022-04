FOTOS | En bikini amarillo, Melenie Carmona se recuesta boca abajo para presumir su bronceado

Karol G publicó en su cuenta de Instagram un video en el que baila al ritmo de una nueva canción que posiblemente estrenará próximamente.

La cantante colombiana de reggaetón que acaba de tener una participación histórica en el festival de Coachella presumió sus encantos al bailar en un body blanco, posiblemente de terciopelo, que deja mucho de su piel al descubierto mientras bebe de un vaso transparente.

“PROVENZA, recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió la cantante nacida en Medellín al publicar este video en su cuenta de Instagram que ya ha logrado obtener más de 6,500,000 reproducciones y más de 58,000 comentarios.

Entre los comentarios que ha generado este video destacan algunos que hacen alusión a Bad Bunny. Muchos creen que esta nueva canción de Karol G es una colaboración con el intérprete boricua y hasta señalan escuchar su voz en el fondo de la canción que presume la colombiana.

Karol G acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera musical: la artista se presentó por primera vez en el festival de Coachella y realizó un show en el que le rindió homenaje a artistas como Selena Quintanilla, Daddy Yankee, Shakira, J Balvin, Luis Fonsi, Ricky Martín, entre otros.

En su show de 45 minutos tuvo como invitados a Tiesto, el famoso DJ, y a Beky G, con quien interpretó «Miami», el tema que canta posibles indirectas para Anuel y que se ha convertido en un himno femenino.

“6 meses de trabajo se me fueron como en 5 minutos pero fue más increibleeeeee de lo que algún día imagineeeee. GRACIAS POR EL AMOR A TODOS !!! Gracias @tiesto hasta yo enloquecí cuando saliste. Gracias mamiii @iambeckyg Brillaste como nuncaaa!!! En nombre de los Latinos rompimos ayer en COACHELLA. pdta: Para ti Colombia”, expresó Karol G al compartir imágenes de lo que fue su show en Coachella en su cuenta de Instagram.

Previo a esto, Karol G había expresado su emoción por este día que estaba por vivir: “Ok… llegó la hora mañana los quiero ver con un look bien Chimba, list@s pa conseguir novi@, que se les marque el pantysito Moschino, readys pa quedar sin voz y CON EL PELO AZUL!!!! COACHELLA LLEGÓ LA BICHOTAAAAAAAAA!!”.