FOTOS | Demi Rose posa completamente desnuda para anunciar su OnlyFans

Muchas son las famosas que les gusta juguetear y divertirse, eso lo sabemos bien… Pero de ahí a llamar la atención de los medios hay un paso gigante. Demi Rose es una de las chicas que siempre lo consigue cuando se decide a subir infartantes publicaciones.

En esta oportunidad, la modelo dejó con el ojo cuadrado a sus casi 17 millones de fans de Instagram gracias a un par de imágenes donde aparece ejercitándose, mientras posa boca abajo completamente desnuda, para anunciar su contenido exclusivo en OnlyFans.

“OF saw it first, but now I am pleased to announce that you can now subscribe to my page COMPLETELY FREE. Check my website in my bio under “exclusive content” and join my page, I can’t wait for you to see 😜💕”, escribió la británica en las fotos que en pocas horas casi llegan a sumar 600 mil likes, además de una cascada de piropos.

Previamente, Demi Rose ya había acelerado pulsaciones con una publicación en la que deslizó sus shorts para dejar ver que no llevaba ropa interior y presumió sus atributos con la parte de arriba de un diminuto bikini a rayas.

