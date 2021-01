FOTOS | Con infartante desnudo, Aleida Núñez desata bajas pasiones en Instagram

Salma Hayek tiene unas curvas que cualquier chica veinteañera fácilmente podría envidiar y no deja de presumirlas en su cuenta de Instagram con algunos modelitos que de vez en cuando arrebatan suspiros entre sus casi 17 millones de admiradores.

En esta ocasión, la actriz sorprendió al compartir una instantánea en la que aparece usando un bikini de color café, con el que exhibió su minicintura y esos impresionantes atributos que conserva a sus 54 años de edad.

“The most beautiful woman in this world❤️”, es el texto que escribió Salma en la postal que en tres horas ha conseguido recaudar más de un millón de corazoncitos rojos.

Ver Foto Acá.

Hace apenas unos días, la mexicana también se dejó ver en una playa para despedir el 2020 con otro bañador morado con el que dejó ver su tonificado abdomen.

Ver Foto Acá.