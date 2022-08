FOTO | Carmen Villalobos enciende Instagram mostrando las piernas en un vestido negro

El actor Tom Holland a través de su cuenta en Instagram quiso darle un importante anuncio a sus más de 67.7 millones de seguidores, y es que explicó el motivo que lo llevó a tomarse un descanso temporal de las redes sociales, considerando que es lo mejor para su bienestar personal.

No solamente compartió un video de casi tres minutos, también escribió un largo mensaje para que las personas que siempre han estado atentas a cada cosa que él publique puedan lograr entenderlo, debido a que es una decisión que tomó para poderse sentir mejor con él mismo.

“Hola y adiós… he estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre @stem4org. Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo”, escribió en la red social de la camarita.

A su vez, aseguró que al ingresar a cualquier plataforma le genera preocupación cualquier tipo de opinión que puedan emitir sobre él, hecho que con el pasar del tiempo le termina afectando de una forma que solamente él conoce.

“Cuando leo cosas sobre mí me agobio y al final todo va en detrimento de mi estado de salud“, explicó.

El protagonista de Spider-man espera que sus fanáticos no solamente logren entender por lo que está pasando, también que sepan esperar por tiempo indefinido lo que será su regreso a las plataformas para seguir compartiendo más de su vida personal con quienes desean ver más de él.

“Voy a tomarme un descanso de las redes sociales por un tiempo. Encuentro Instagram y Twitter demasiado estimulantes y abrumadores“, añadió el novio de Zendaya.

Tom hace algunos meses explicó que se alejaría de las pantallas de cine, todo esto después de haber tenido una agenda full de muchos proyectos. Sin embargo, destacó que su retiro tan solo sería algo temporal, aunque no explicó de cuánto se estaría hablando.

Anteriormente en diversas entrevistas que le realizaron dio a conocer que durante su juventud siempre fue víctima de bullying por sus compañeros de clases, al tiempo que resaltó que buscar ayuda no debería ser algo que le de pena a ninguna persona.