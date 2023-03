FOTO | Bella Thorne y el interesante modelito que tiene a las redes hablando

La Bichota Karol sigue imparable. No sólo rompió récord de audiencia en la televisión española al estar de invitada en el progama «El Hormiguero». Ahí puso hasta perrear a Pablo Motos. Sino que su éxito con Sharia «TOG» no para de seguir generando millones de reproducciones y haciendo que el mundo entero hable de ella. A esto se le suma un mensaje poderoso que envió desde su cuenta de Instagram.

Vistiendo un diminuto bikini, botas hasta la rodilla, una trenza larga en el cabello y con su cuerpo cubierto de aceite, la ex de Anuel AA, Karol G, lanzó fuego de puro poder femenino con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Papi No me las miren que aquí hacemos MILes💲 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN”. Esta frase es parte de su tema “Besties”.

Por supuesto esto le valió miles de piropos a la cantante de genero urbano al dejarse ver en bikini y muy sensual, pero el doble de reacciones a su mensaje de independencia femenina. La primera que reaccionó a la publicación de la cantante de “Provenza”, «mañana será Bonito» y “Gatúbela” fue su hermana y mando derecha, Verónica Giraldo.

“Me encanta lo empoderada que eres y lo hermosa que te reflejas te amo hermana”, se pudo leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Karol G. A eso le siguieron otros famosos y varios de sus 60 millones de seguidores en la red social.

Justo en el programa español “El Hormiguero” La Bichota contó cómo fue le proceso para trabajar con Shakira. Confesó que en su momento le rechazó una canción, pues no se identificaba con la misma. Así como le pasó a “Shak” en un principio. Pero que pudo presentarle “TQG”, la cual no estaba supuesta salir.

Es un tema que compuso Karol G para escucharlo con su círculo más cercano. Sin embargo, al ver el duelo que Shakira está viviendo con Gerard Piqué, la hizo llamarla y presentarle esta canción. Misma que cautivó a la intérprete de “Te Felicito” y “Monotonía”.

La colombianadice que, aunque el tema habla de un momento determinado de su vida, ya no quiere decir que siga siendo así. Que estas canciones no buscan herir, ni molestar a nadie. Pero que también es cierto que los artistas hacen música de sus experiencias.

