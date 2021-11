Carmen Salinas no sufrió un derrame cerebral, revelan la verdadera razón por la que está en coma

Jailyne Ojeda comparte a través de sus redes sociales publicaciones de sus proyectos laborales y de su día a día, pero también deja espacio para subir algunos atrevidos posados que protagoniza y que siempre dejan tirando baba sus millones de admiradores. Como pasó con las más recientes fotos que subió a su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la modelo mexicana se animó a compartir una serie de tres imágenes en las que aparece posando de frente, perfil y de espaldas, mostrando su prominente retaguardia con una tanga hilo dental que simula ser una rebanada de pizza.

“As long as I’m single ima post sexy pics cause every time I get a bf they don’t let me post anything 🤣”, escribió al pie de las postales que cuentan con más de 409 mil likes y casi 6,600 comentarios en apenas unas pocas horas.

Por si no fuera suficiente, Jailyne Ojeda ya había acaparado miradas cuando subió un video en el que modeló con unos ajustados jeans azules durante el festejo de cumpleaños de su padre.

“Estaba de viaje cuando cumplió años mi papá así que le festeje como se debe cuando regrese. Mis papas me trajeron al mundo así que siempre viviré agradecida con ellos y haré todo lo posible por hacerlos feliz. ❤️”, aseguró aquella ocasión.