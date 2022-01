Anuel estrenó el primer capítulo de su documental autobiográfico

El año 2021 trajo consigo mucha música en donde nuevamente el género urbano y el reguetón fueron los dueños de las listas de reproducción teniendo a J Balvin como uno de los artistas más escuchados en el mundo.

El colombiano que acaba de convertirse en padre lanzó su disco «Jose» mismo que le trajo una gran polémica al ser tachado de racista por el videoclip de su éxito «Perra». Otra gran polémica del nacido en Medellín fue cuando se pronuncio en contra de los Grammy Latino.

En una entrevista en Colombia en el canal de Dímelo King. J Balvin se sinceró y tocó varios temas durante una hora de programa pero el clímax de la entrevista fue cuando hablo de aquella polémica que tuvo con el puertorriqueño Residente, cuando este comparó la música de Jose con un carrito de hot dogs.

Jose recibió duras criticas por partes de seguidores, expertos de la música y por otros artistas por sus reclamos hacia la academia. En donde intentó boicotear la entrega de los Grammy Latino, misma donde fue homenajeado Rubén Blades. Cabe destacar que Balvin no asistió a esa edición de los premios.

«Claro que puede haber una reconciliación con René pero amigos no. Hay que dejar las cosas claras entre él y yo y si pasa así, no hay problema. Yo consideraba a René, mi amigo, pana. Por eso dolió», Contestó Balvin cuando le preguntaron si Residente y él eran amigos.

Finalmente, Jose aclaró lo que pasó con el videoclip de su canción «Perra» junto a Tokischa, mismo que fue censurado y eliminado de YouTube por acciones racistas. «¿Qué más puedo hacer? Pa pedí perdón de corazón, sabiendo que no soy eso de lo que me estaban tachando. En el video se veía un irrespeto cultural y hay que aceptarlo. Me lo dijo mi mujer y mi mejor amigo».