FOTOS | Belinda presume su abdomen al modelar un top de plumas en color naranja

Una nueva versión de la actualización de WhatsApp para dispositivos con el sistema operativo de iOS incluye una nueva función como parte de la aplicación de mensajes de Meta que consiste en la transcripción a texto de las notas de voz que son enviadas por otros usuarios en un chat privado.

Según lo reportado por la página web oficial de WABetaInfo, la función que actualmente se encuentra en fase de desarrollo empezó a trabajarse durante el año 2021 pero no fue hasta ahora que pudo verse alguna novedad respecto al funcionamiento de esta característica adicional de la aplicación.

Por el momento los únicos detalles conocidos sobre el funcionamiento corresponden a una notificación emergente en la pantalla del dispositivo, que indica que la “transcripción podría no estar disponible” debido a varios factores como el no reconocimiento de algunas palabras que forman parte del mensaje que fue designado para transcribirse, además de que el lenguaje en el que fue enviada la nota de voz no corresponde con el que se encuentra disponible para transcribir.

“Las transcripciones no están configuradas en el lenguaje del mensaje (…) Para cambiarlo, haga clic en el botón de Cambiar el idioma”, señala la publicación de la página web.

Esta nueva función no involucrará una aplicación o una extensión adicional en la que se pueda apoyar WhatsApp, sino que esta tendrá la particularidad de que se hará de manera interna dentro de los sistemas de la plataforma y los idiomas a los que se puede acceder para configurar la función no estarán incorporados en la plataforma de manera predeterminada, sino que deberán ser descargados de forma adicional pues tanto la aplicación como el sistema de Apple no comparten paquetes de datos.

Además, esta función no presentará interferencias con la reproducción del contenido de los chats de voz que se envíen durante una conversación pues la transcripción debe ser solicitada, esta no se activa de manera predeterminada ni automática.

De momento aún se desconocen detalles específicos sobre el funcionamiento de la característica como su configuración, la sección de descargas de paquetes de idiomas, cómo se presentará la transcripción entre otras características adicionales que se deberán considerar durante el periodo de desarrollo de la actualización que por ahora no estará disponible en las versiones beta de la aplicación para dispositivos Android.

