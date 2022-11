VIDEO | Yanira Berrios termina con su novio tras fuerte discusión en vivo en TikTok

¿Alguna vez les pasó que tuvieron que realizar un trabajo en equipo y un integrante no hizo su parte? En el colegio y en la universidad es muy común que los estudiantes tengan que hacer trabajos entre varias personas, en algunos casos esto no termina bien y hasta se terminan amistades porque no todos los integrantes hacen la parte de la tarea que les corresponde.

Esto fue lo que sucedió en Ecuador, luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil le dejara muy claro a su profesor el por qué decidieron sacar del trabajo a una de las integrantes.

En Twitter se viralizó la imagen de la mujer, quien, según sus compañeros, no ayudó a la elaboración del trabajo por estar en la peluquería haciéndose un tratamiento de keratina en su cabello.

La joven fue ‘pillada’ en un salón de belleza en el centro de la ciudad por uno de sus compañeros. Ellos decidieron presentar el trabajo al profesor, el cual era un ensayo sobre problemas con residuos sólidos, pero en la primera página colocaron que ella no había participado y adjuntaron dentro del trabajo una foto de la mujer en el establecimiento de belleza.

Yo soy Roxana Monserrate pic.twitter.com/afFcogicUl

— Guglielmo (@MemoCab) June 17, 2021

Este cómico hecho se dio a conocer por el usuario @MemoCab y los internautas no dudaron en comentar sus experiencias con trabajos en grupo.

“Yo les decía ‘júntense la información y yo le doy formato y diseño a las diapositivas’ porque hacían unas cosas bien horribles.”, “¡Ay no! Yo siempre era de los que le decía a todos ‘si quieren yo lo hago, ustedes no se preocupen’ así quedaba como yo quería y no me estorbaban”, fueron los comentarios más destacados.