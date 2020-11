VIDEO | Suegra e hija golpean a yerno infiel en pleno transporte público

Un video compartido en Twitter se volvió viral rápidamente. El clip fue grabado por un usuario del transporte público del municipio de Apodaca, Nuevo León, en México, el cual grabó el momento exacto en el que una suegra y su hija descubren a su yerno siéndole infiel a su mujer.

Resulta ser que esta madre y su hija, la cual está embarazada, abordan el autobús e increíblemente se topan con la expareja de la joven, el cual viajaba muy cariñoso con otra mujer.

En una unidad de transporte público intermunicipal en Castaños, Coahuila, se registró una riña verbal entre dos mujeres contra una joven pareja, que presuntamente sería la parte infiel en esta historia. pic.twitter.com/9FVUvg8iP9 — Siete de Junio (@sietedejuniomx) November 21, 2020

De inmediato, la suegra encara a su yerno y le reclama el que hubiera abandonado a su hija, sabiendo que espera un hijo suyo; además, encara a la otra mujer, al parecer “la tercera en discordia” y el hombre trata de protegerla.

“Fíjate cómo me dejaste, p… no te duele lo que me hiciste, dime, dime, abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta p…”, se escucha decir a la engañada.

Al final se aprecia que alguien pide ayuda a la policía para parar el pleito.