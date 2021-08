Maestro no sabía dar clases virtuales, su hija hizo un manual

Un maestro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú debido a la pandemia, tuvo que empezar a dar clases online.

Pero trascendió que el docente, no se encuentra familiarizado con la tecnología y no sabía muy bien cómo manejar la plataforma Google Classroom; es por eso que Nataly Solís, hija del profesor, no dudó en ayudar a su papá.

A través de un video que la joven publicó en TikTok y que rápidamente se volvió viral, la chica grabó el momento en que su padre daría por primera vez una clase online; para esto, Nataly dijo en el videoclip que realizó un manual, que contiene todas las instrucciones que su papá debe seguir para ingresar a la plataforma.

Además, mencionó que días previos a la primera clase virtual de su progenitor, ambos realizaron videollamadas simulando una real; durante el video, Nataly indicó que el maestro se encontraba muy nervioso.

En la publicación de la popular app de videos, la chica pidió a las personas que valoraran el esfuerzo que realizan los docentes para educar a sus alumnos, pues tienen que aprender a utilizar plataformas como Google Classroom.

Finalmente, Nataly felicitó a su papá por haber dado su primera clase online con éxito y sin ningún problema gracias a su ayuda.